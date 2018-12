Ediţie originală Proust, vândută la un preț incredibil Acest exemplar rar cu o valoare estimata intre 600.000 si 800.000 de euro provenea de la biblioteca lui Pierre Berge, licitata la casa Drouot din Paris, informeaza AFP. ''Du cote de chez Swann'' , scrisa in anul 1913, este primul volum al romanului lui Marcel Proust ''In cautarea timpului pierdut'' (A la recherche du temps perdu), publicat in perioada 1913 - 1927 si care are in total sapte volume. Tablou, vandut la un preț uraș Tablou, vandut la un preț uraș Luna trecuta tabloul ''Chop Suey'', de Edward Hopper, a fost vandut de casa Christie's cu 91,8 milioane de dolari, un record pentru pictorul american,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

