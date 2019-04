Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere succesul de care se bucura SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE in randul publicului timișorean și la solicitarea expozanților tradiționali, in perioada 10 – 14 aprilie 2019, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o ediție speciala ce ține cont de tradiția populara romaneasca…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o ediție speciala a Salonului de Industrie Ușoara, in perioada 10 – 14 aprilie 2019, ce ține cont de tradiția populara romaneasca de inoire a articolelor vestimentare cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Peste 60 de firme din intreaga țara, atat…

- In perioada 19-21 aprilie, Centrul Regional de Afaceri din Timișoara va fi gazda celei de-a XVI-a ediții a Salonului Internațional de Vinuri Vinvest. „Anul acesta, Vinvest iși va consolida puternic eticheta de Salon Internațional prin invitați speciali din sectoarele vin, cultura și…

- In calitate de partener coordonator al Proiectului SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a demarat procesul de inființare a celor 25 de start up-uri ale caror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare. Pentru aceasta, in perioada…

- Puteți gasi oferte de ultima ora, reduceri și casa din… vis… Sambata, 9 martie, intre orele 10 și 19 și duminica, 10 martie, intre orele 10 și 18, va așteptam la Targul Imobiliar Timișoara TIT. Intrarea este libera. Cei mai mari dezvoltatori imobiliari din regiunea de Vest au…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua sesiune de training interactiv, avand ca tema punerea in practica a Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale – GDPR (Global Data Protection Regulation). Evenimentul se desfașoara in data de 12 martie 2019, intre orele…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partner al Programului Climate KIC, in Romania, in colaborare cu parteneri din Italia și Spania, deruleaza un proiect pilot de economie circulara. Se vor organiza mai multe workshop-uri și cursuri la Timișoara, in care vor fi implicați…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București prin Biroul Economic și Comercial, organizeaza o serie de misiuni economice de vizitare a celor mai reprezentative targuri sectoriale din Grecia (Atena, Salonic), la care firmele timișene beneficiaza de facilitați…