- Localitatea sarba Kikinda a fost sambata plina de romani. Aflata la doar cateva zeci de kilometri de Timișoara, aici a avut loc o noua ediție, cea cu numarul 33, a Zilelor Dovleacului. Toata lumea venita din Romania spune ca a meritat! Mii de romani au trecut doar sambata granița spre Serbia,…

- In cadrul evenimentului de ieri, la care au participat reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, dar si ai autoritatilor locale si ai mediului universitar si de cercetare, s-a discutat despre importanta regiunii de nord-est pentru agricultura din Romania. „Timpul si timpurile mi-au permis sa fiu…

- Cea de-a XIX-a editie a Targului National al Mierii se va desfasura in perioada 14 - 16 septembrie pe platforma apicola Baneasa. Potrivit organizatorilor - Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) - editia de toamna a targului reprezinta cel mai important eveniment de profil din Capitala…

- Compania Abplus events in parteneriat cu cele mai importante institutii si asociatii agricole din Romania si Republica Moldova va organiza in perioada 20 – 23 septembrie Targul pentru Fermieri AGRALIM, cel mai amplu spectacol de tehnica agrara si demonstratii din Estul tarii. AGRALIM 2017 isi va…

- Imagini de la violențele de la protestul din 10 august de la București ruleaza pe Aeroportul din Geneva. De ce a fost ales acest oraș. Comunitațile Declic și ”Rezist Zurich” au inchiriat un spațiu publicitar in Gara Aeroportului din Geneva pentru a rula imagini cu acțiunile represive ale jandarmilor…

- A doua editie a Festivalului AWAKE, primul festival boutique din Romania, isi deschide portile vineri la Castelul Teleki din Gornesti, in apropiere de Targu Mures, la care se estimeaza o participare de circa 30.000 de persoane. "Primul festival boutique din Romania, care se muleaza pe…

- In anul 2002, la varsta de 42 de ani, italianul Walter Zenga a debutat in functia de antrenor, in Romania, la FC National. Doi ani mai tarziu, a ajuns pe banca echipei Steaua. In Ghencea, Zenga a stat un sezon, dupa care a plecat din tara. In 2007, s-a intors pentru cateva luni in...