Ediţie aniversară a Zilele Culturale Maghiare din Cluj, cu peste 600 de evenimente Cea de-a zecea editie a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj (ZCMC) se va desfasura intre 17 si 25 august 2019, cu programe preliminare in 14 si 16 august, organizatorii anuntand peste 600 de evenimente de diferite tipuri.



''Ne bucuram ca dam din nou startul celei mai ample manifestari culturale maghiare din Transilvania si ca putem oferi din nou comunitatii un numar foarte mare de evenimente pentru toate gusturile si varstele si ne bucuram, mai ales, ca sarbatorim o editie rotunda, cea de-a X-a. Aceasta editie aniversara nu este menita sa le umbreasca pe celelalte noua, ci… Citeste articolul mai departe pe AgerPres.ro…

Sursa articol: AgerPres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Vrinceanu ii are astazi in studioul GSP Live, de la ora 20:30, pe Andrei Ciolacu (26 de ani), ultima oara jucator la FC Tskhinvali din Georgia, și Ovidiu Herea (34 de ani), fotbalist cu 276 de meciuri in Liga 1. CFR Cluj - Dinamo București se dueleaza astazi, de la ora 21:00, in etapa a 3-a din…

- Un grup de medici de diverse specialitați ofera, sambata, consultații gratuite pentru 130 de de copii din satul Muntele Rece, județul Cluj, in cadrul unei caravane inițiate de mai multe asociații cu scopul de a acorda servicii medicale locuitorilor din zone greu accesibile, informeaz[ MEDIAFAX.Reprezentantul…

- 66 de pompieri militari intervin la stingerea incendiului de la Manastirea Rime. Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului care adapostește mai multe chilii, pe o suprafața de aproximativ 800-1000 metri patrați. Interventia pompierilor este ingreunata de materialele aflate in compoziția acoperișului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dupa-amiaza, la Manastirea Rimet, din judetul Alba, fiind afectat in special acoperisul cladirii care gazduieste chiliile calugaritelor. 35 de pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba intervin la fata locului, insa autoritatile locale au solicitat…

- Conform prognozei, în intervalul 27 iunie, ora 13:00 - 28 iunie, ora 1:00, pe durata Codului portocaliu, în peste trei sferturi din tara, vor fi intensificari puternice ale vântului, vijelii, grindina si cantitati de apa însemnate. La începutul intervalului, în…

- Peste 40 de productii cinematografice si 50 de evenimente, in prezenta a 80 de invitati, au fost pregatite pentru cea de-a zecea editie a Festivalului Serile Filmului Romanesc, care se va desfasura in perioada 12-16 iunie la Iasi si care va fi dedicata lui Florin Piersic. "E o editie aniversara. (...)…

- Crearea unui dialog interetnic sau obtinerea dublei cetatenii pentru maghiarii din Transilvania se numara printre cele mai importante realizari ale Taberei Studentesti Balvanyos, de la a carei prima editie au trecut 30 de ani. Potrivit unuia dintre initiatorii acestei tabere, vicepresedintele…

- Cea de-a 26-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, care va avea loc in perioada 14-23 iunie, aduce 540 de evenimente, sustinute de 3.300 de artisti din 73 de tari, care vor juca in 75 de spatii, cu aproximativ 70.000 de spectatori pe zi, a declarat Constantin Chiriac, presedintele…