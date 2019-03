Stiri pe aceeasi tema

- Concursul muzical international Eurovision 2019, programat sa aiba loc la Tel Aviv in perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, pe fondul atacurilor cu rachete si problemelor legate de securitate in Israel, scrie The Jerusalem Post.

- Anunt oficial de la Palatul Cotroceni dupa ce regele Iordaniei si-a anulat vizita oficiala in Romania. Potrivit Romania TV, administratia prezidentiala a facut o precizare cu privire la vizita pe care regele ar fi trebuit sa o efectueze in Romania. Chiar astazi acesta ar fi trebuit sa aiba o intrevedere…

- Ester Peony a caștigat finala naționala Eurovision 2019 și va reprezenta Romania la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv, Israel. Imediat dupa anunțarea caștigatorului, pe pagina de socializare a artistei au aparut primele reacții. "Chiar ai meritat sa caștigi. In sfarșit nu mi-e rușine cu cine…

- Creatoarea de moda Vivienne Westwood, muzicianul Peter Gabriel si regizorul Mike Leigh se numara printre cele peste 50 de personalitati care au cerut ca editia de anul acesta a concursului Eurovision, care va avea loc la Tel Aviv, in Israel, sa se desfasoare in alta tara. Motivul solicitarii este acela…

- Doua mii de persoane dintre turistii care se vor deplasa in Israel in luna mai pentru a asista la concursul Eurovision 2019 vor avea posibilitatea de a opta pentru campingul urban in loc sa se cazeze in hoteluri scumpe, informeaza marti DPA. Municipalitatea din Tel Aviv a anuntat marti ca a aprobat…