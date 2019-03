Ediţia de primăvară a Târgului Naţional al Mierii începe vineri Targul National al Mierii, aflat la cea de-a douazecea editie, isi deschide portile vineri, pe platforma Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura. Editia de primavara a targului, care va avea loc in acest an in perioada 29 - 31 martie 2019, reprezinta cel mai important eveniment de profil din Capitala si este deja un eveniment traditional, care se bucura de o foarte buna participare, atat din partea consumatorilor de produse apicole, cat si din partea apicultorilor ca participanti sau expozanti, a procesatorilor din domeniul apicol, precum si a reprezentantilor din cadrul asociatiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

