Editia 2017 a sondajului de engagement organizat de Aon Romania, celebrata prin evenimentul de nominalizare a companiilor Best Employer

- Pe principalele drumuri ale orașului au aparut azi panouri de informare privind consultarea publica ce privește subiectul Unirii Republicii Moldov cu România. Mai mulți internauți au postat poze cu aceste bannere, iar alții au observat pliante de informare în cutile poștale din blocurile…

- Cei mai buni angajatori ai anului 2017 au fost premiati in cadrul Galei Aon Best Employer, organizata de Aon Romania. Titlurile de Best Employer au fost decernate in urma editiei a cincea a studiului Aon Best Employers, conceput pentru masurarea implicarii profesionale a resursei umane (engagement).…

- Etapele județene ale Olimpiadelor de Limbi moderne s-au desfașurat in perioada 3-10 martie. Concurenții au susținut o proba scrisa și o proba orala. Pentru etapa nationala a olimpiadei de Limba engleza, care va avea loc la Constanța, in perioada 1-5 aprilie, s-au calificat urmatorii elevi: Zolcsak Eszter…

- Adrian Mutu ii raspunde lui Vasile Miriuța, care l-a acuzat pe "Briliant" pentru faptul ca nu l-a vrut la Dinamo ca antrenor. Fostul capitan al naționalei explica motivul pentru care nu și l-a dorit pe acesta ca antrenor al "cainilor". "Am auzit ce spune. Asa este, nu l-am vrut la Dinamo, dar nu l-am…

- sa-și gaseasca un loc de munca Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis, sambata, rezultatele olimpiadei județene, desfașurate in județ. Faza județeana a olimpiadei a avut loc, tot astazi, iar rezultatele sunt inainte de soluționarea contestațiilor. Norma de participare la etapa nationala este de un elev pentru fiecare nivel…

- Mansa a doua a optimilor de finala din Europa League a fost plina de rezultate surpriza. Olympique Lyon a fost eliminata de CSKA Moscova, dupa ce castigase partida tur din Rusia, scor 1-0. AC Milan a sperat in zadar la o calificare pe "Emirates", fiind depasita cu 3-1 de Arsenal. Alta echipa care a…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice,...

- Managerii romani sunt mai increzatori decat directorii executivi din regiune in ceea ce priveste perspectivele de dezvoltare ale companiilor pe care le conduc, arata rezultatele studiului CEO Survey, realizat de firma de audit si consultanta fiscala PwC. Astfel, 38% dintre managerii…

- La 34 de ani, Andreea Raducan primeste recunoasterea internationala si din partea Hall of Fame. ”Ce bucurie poate fi mai mare decat atunci cand munca si performantele iti sunt rasplatite. Sunt extrem de bucuroasa sa ma aflu alaturi de cei mai buni gimnasti ai lumii din toate timpurile. Introducerea…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice rezultatele finale la Olimpiada de Limba Engleza, faza județeana. Va prezentam lista elevilor, clasa, numele profesorului care s-a ocupat de ei, unitatea de invațamant unde studiaza, localitatea și tota finala obținuta. Felicitari tuturor! Elevul/Eleva…

- Rezultatele autopsiei au indicat drept cauza a mortii "pancreatita acuta necrotica hemoragica, stop cardiorespirator", potrivit Libertatea.ro. "Stopul cardiorespirator a fost urmarea unei hemoragii produsa pe fondul unei boli mai vechi. Nu sunt suspiciuni cu privire la o moarte violenta și…

- Antena 3 și povestea evacuarii. Implicarea unor inalți funcționari ai Statului. Este o poveste pe care am evitat sa o transmit public pana acum, o fac cu oarecare strangere de inima, dar cred ca este un moment bun pentru a mai ințelege o bucațica din ceea ce am denumit Deep State, sau Operațiunea „Noi…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat rezultatele la olimpiada județeana de limba italiana, la proba scrisa, ce a avut loc in weekend trecut. Rezultatele sunt dupa soluționarea contestațiilor. Sambata, 10 martie, la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, va avea loc proba B (proba orala),…

- Declarațiile de astazi ale președintelui Igor Dodon demonstreaza ca PD și PSRM cauta soluții pentru a pastra la conducerea primariei Chișinau „uneltele uzurpatoare in funcție". Concluziile aparțin vice-președintelui Partidului Liberal Valeriu Munteanu.

- PREMIANTII… Olimpiada Judeteana de Limbi Moderne de la Vaslui, de sambata, 3 martie, a reusit sa antreneze un numar record de elevi! Nu mai putin de 416 elevi de gimnaziu si liceeni, au participat la competitie. Rezultatele, spun profesorii, au fost bune si foarte bune. Chiar daca pentru o parte dintre…

- Politia a anuntat finalizarea cercetarilor in cazul unui bihorean prins ca s-a pensionat inainte de vreme folosindu-se de o adeverinta falsa in baza careia timp de 17 ani a incasat ilegal peste 240.000 lei. Nu este singurul caz, astfel ca s-a declansat o ancheta. Pensionarul falsificator este…

- Dupa o pauza de aproape trei luni, campionatul din Liga 2 la fotbal s-a reluat sambata. Condusa cu 1-0 pana in minutul 82, Chindia Targoviste, ocupanta locului 3 in clasament si una dintre candidatele la promovare, a marcat de doua ori in sase minute si a reusit sa plece toate cele trei puncte de pe…

- Tudorel Toader, critici DURE la adresa sefei DNA Codruta Kovesi: Raportul releva comportamentul excesiv de autoritar, discretionar al procurorului sef al DNA. Implicarea in anchetele altor procurori. A supravegheat ancheta in cazul OUG 13 "Un comportament excesiv de autoritar. Personal a supravegheat…

- Un nou incident la conferinta de presa sustinuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Daca inainte de inceperea conferintei acesta a vrut sa plece, nemultumit de cum este filmat de cameramanii televiziunilor, Toader s-a enervat din nou. Un reporter i-a transmis sa mearga direct la concluziile…

- La data de 20 februarie curent, Olga Coptu, șef al Biroului relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a avut o intrevedere cu Generalul–maior Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pentru a discuta despre posibilitațile de

- In weekend a avut loc etapa locala a Olimpiadei de Limba și literatura romana, pentru elevii de gimnaziu din Lugoj și localitațile invecinate. Dintre cei 101 de elevi participanți, cele mai bune rezultate (inainte de contestații) au fost obținute de: Clasa a V-a: Nadia Udrea (Școala…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, dar acelasi timp a crescut si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, din cauza unei cresteri semnificative a preturilor. Astfel, rata…

- CSU Craiova are sansa de a se apropia la patru puncte de FCSB si la sase puncte de liderul Ligii I, CFR Cluj in cazul in care se va impune in aceasta seara de la ora 20:45 pe noul „Ion Oblemenco” din Banie in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Meciul se anunta greu pentru olteni, cei de…

- Rezultatele auditului intern efectuat la Spitalul Judetean din Deva, fata de achizitiile efectuate de conducerea institutiei in ultimii noua ani au scos la iveala o multime de abateri: cheltuieli nejustificate de sute de mii de lei, datorii neachitate tot mai mari si achizitii nelegale.

- Real Madrid a ratat sansa de a urca pe podium in La Liga.A Galacticii nu au reusit decat o remiza, 2-2 in meciul pe care l-au sustinut in cadrul etapei a XXII-a din Spania in deplasarea de la Levante.A

- Viorica Dancila s-a intalnit cu fostul international si acesta ramane consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor, pentru clarificarea situatiei lui Gica Popescu, numit consilier de stat pentru proiectul Euro 2020 de catre fostul premier Mihai Tudose, Biroul…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. Pentru Evaluarea Nationala - clasa a VIII-a, simularea probei la limba romana va fi in 5 martie, in 6 martie pentru matematica, iar in 7 martie pentru limba materna. Rezultatele vor fi afisate in 16 martie. SIMULARE BACALAUREAT 2018 In ceea ce priveste simularea…

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme, dupa ce 76,95% dintre persoanele au raspuns in acest sensunui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018. "In ceea ce priveste…

- Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj, a radiografiat campania de transferuri reusita pana acum de "feroviari", laudandu-i pe Valentin Costache si Alexandru Ionita, doua dintre cele mai spectaculoase mutari reusite in aceasta iarna. "Am urmarit sa intarim compartimentul ofenisv astfel incat sa avem…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- Romania va continua sa se implice activ in dezbaterea privind consolidarea Uniunii economice si monetare, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca, fara aderarea la zona euro, tara noastra nu va beneficia de toate oportunitatile integrarii in UE. "Doresc sa reamintesc…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor, incepand de luni, un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF. Instrumentul poate fi…

- Bonurile fiscale emise în data de 30 decembrie cu o valoare de 325 lei, au fost desemnate câstigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise în perioada 1 - 31 decembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion…

- Una dintre cele mai cunoscute zicale este „Greseala recunoscuta este pe jumatate iertata”. Psihologii spun ca oamenii au tendinta sa ierte mai usor greselile celorlalti, daca sunt recunoscute cu sinceritate. Primul lucru pe care parintii îi învata pe copii este…

- Spaniolul Rafael Nadal, liderul ATP și finalist la Australian Open 2017, s-a impus categoric in fața bosniacului Damir Dzumhur și s-a calificat in optimile turneului de la Melborune. Nadal nu a avut nicio emoție in fața favoritului 24 și a facut șapte break-uri in cele trei seturi. Spaniolul și-a cedat…

- Cap de serie numarul trei, Grigor Dimitrov a avut parte de un adevarat thriller in turul doi de la Melbourne, bulganul obtinand calificarea in decisiv (scor 8-6) in fata lui Mackenzie McDonald (SUA, 178 ATP, venit din calificari). Intra in material pentru a vedea rezultatele zilei de miercuri de la…

- Dr. Dorice Albu s-a inscris la concursul de ocupare a funcției de manager al Serviciului de Ambulanța Neamț, din calitatea de interimar. Este cel mai longeviv provizorat la conducerea acestei instituții, care a inceput odata cu numirea facuta de Direcția de Sanatate Publica Neamț, la inceputul lunii…

- Alexandru Maxim a fost titular in meciul pierdut de Mainz pe terenul lui Hannover, scor 2-3. Echipa mijlocașului roman a condus cu 2-0, dupa reușitele lui Muto (26) și Hack (31), insa pana la pauza a fost egalata de dubla lui Fullkrug (33 și 38 penalty). Același Fullkrug și-a trecut in cont hattrick-ul…

- Vloggerul Ilie Bivol este acuzat ca si-a incendiat casa, dupa ce zilele trecute a realizat un clip in care le cerea bani fanilor lui pentru a-si reface locuinta. Pompierii au facut publice primele concluzii despre motivul care ar dus la producerea incendiului.

- Deși au scos la concurs trei posturi de conservator, doua de referent și cate unul de muzeograf, restaurator, muncitor calificat și supraveghetoare, doar șase persoane s-au inscris la concursurile pentru ocuparea acestora. Doi dintre candidați s-au inscris pentru postul de conservator TP I,…

- Rezultatele anchetei interne in cazul tinerei care a avortat in veceul Institutului Mamei și Copilului arata ca personalul medical al instituției a incalcat grav prevederile Codului de etica și deontologie, noteaza Noi.md. Constatarea aparține comisiei de ancheta creata de Ministerul Sanatații, Muncii…

- Rezultatele anchetei inițiate de Ministerul Sanatații la Institutul Mamei și Copilului din Capitala, unde o tinara susține ca a avortat in toaleta instituției, ar putea fi facute publice pe parcursul zilei de miine. Despre aceasta a vorbit Secretarul general de stat in domeniul sanatații, Boris Gilca,…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. a dat publicitații un comunicat de presa in care anunța rezultate remarcabile obținute in 2017 de aceasta societate de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei. „Compania Cupru Min SA a evaluat datele…

- Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto 6 din 49 a fost in anul 2013. Atunci, un barbat din Galați a nimerit toate cele șase numere și s-a imbogațit cu aproape 49 milioane de lei (48.952.706,17), adica peste 11 milioane de euro, la vremea respectiva. Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. "Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si…