- Edith Gonzalez, celebra actrita de telenovele, a murit din cauza unui cancer, dar cu puțin timp inainte de a se stinge i-a dedicat o scrisoare emoționanta fiicei ei, Constanza, marturisindu-i, intre altele, cat de mandra este de ea.

- Edith Gonzalez, actița mexicana cunoscuta publicului mai ales pentru rolurile din producțiile Inima Salbatica și Salome, a pierdut lupta cu boala, joi, 13 iunie la doar 54 de ani. Vestea a indoliat intreaga lume cinematografica, in special cea a producției de telenovele, dar și milioane de fani din…

- Este doliu in muzica, vestea trista a fost confirmata in urma cu putin timp Cunoscut sub pseudonimul de scena “Night Tripper”, artistul a adus atmosfera traditiei voodoo din New Orleans pe scena muzicala americana. Dr. John a obținut șase premii Grammy. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Decesul jucatorului in varsta de 35 de ani Jose Antonio Reyes a luat prin surprindere pe toata lumea. Ana, fosta partenera de viața a fotbalistului, alaturi de care avea un copil, a publicat o scrisoare de desparțire emoționanta pe conturile de socializare, informeaza Mediafax.Citește și:…