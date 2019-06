Edith Gonzalez a murit ieri, 13 iunie 2019, la varsta de 54 de ani. Vestea a indoliat intreaga lume a telenovelelor, iar fani din intreaga lumea și-au exprimat regretul pe conturile de socializare. Edith Gonzalez a fost diagnosticata in 2016 cu cancer ovarian in faza terminala, insa nu s-a dat batuta, ci a luptat cu toata puterea pentru a invinge cumplita boala care o condamna la moarte. Și, iata ca, in ciuda tuturor eforturilor, a operației de histerectomie și ședințelor de chimioterapie pe care le-a urmat, cancerul a invins-o. Edith Gonzalez va ramane veșnic in amintirea tuturor, ca fiind una…