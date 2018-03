Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Clujean. Buget de 725.000 euro si 12 proiecte "umbrela" in 2018 Centrul Cultural Clujean, asociatie ce continua implementarea programelor din dosarul de candidatura a Clujului pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, pierdut in fata Timisoarei, si-a prezentat planurile si…

- Fostul deputat Vlad Cosma , fiul fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, s-a prezentat la Parchetul instanței supreme pentru a depune inregistrari audio ambientale facute in sediul DNA Ploiești fara acord. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare interioara in sediile DNA este interzisa…

- Alerta intr-un mall din Constanța, duminica seara. Oamenii, care iși faceau cumparaturile in centrul comercial, au fost evacuați, dupa ce au auzit in difuzoare mesajul care-i avertiza sa iasa din cladire imediat. Momentan, nu se stie daca alarma s-a declasat accidental ori chiar este un incendiu, scrie…

- Fetița de 18 luni are o alergie extrem de rara care ii provoaca iritații, basici și urticarie de fiecare data cand pielea ei intra in contact cu apa. Doar 50 de oameni din toata lumea sufera de aceasta boala. Ivy Angerman din Minnesota a fost diagnosticata cu uricarie acvagenica. De fiecare data cand…

- Deblocarea conturilor bancare cu poprire de ANAF se va simplifica. Inca se lucreaza la acest sistem, care va fi funcțional cel mai probabil peste o luna. Anunțul a fost facut de Mirela Calugareanu, sefa institutiei. Aceasta spune ca sistarea se va putea face imediat dupa ce o persoana achita sumele…

- Cum va arata Guvernul condus de Ludovic Orban: ”Trebuie sa fie suplu, european și va avea 14, maximum 15 ministere, a declarat duminica liderul liberalilor, Ludovic Orban, in cadrul Convenției Naționale, forul de conducere care a aprobat ca liderul liberalilor sa fie premierul unui viitor guvern PNL.…

- Un cal a fost adus pe ringul de dans al unui club din Miami. Un club de noapte din SUA și-a pierdut licența, dupa ce un videoclip in care apare un cal, care se zbatea pe ringul de dans al localului, a ajuns pe internet. Potrivit Euronews , incindentul bizar s-a petrecut in interiorul localului Mokai…

- Alexandru Tanaase, ministrul Justiției al Republicii Moldova va demisiona din funcție, dupa ce in presa de peste Prut a aparut o inregistrare audio in care discuta la telefon cu afaceristul Veaceslav Platon, condamnat ulterior pentru frauda sistemului bancar moldovenesc. ”Am acceptat demnitatea de Ministeru…

- Reprezentanții bisericilor din Timișoara sunt așteptați la primarie sa ceara bani pentru renovarile lacașurilor de cult. Pot depune cereri pana la sfarșitul lunii martie, insa cu respectarea unui regulament care spune clar in ce condiții se acorda finanțari. Suma disponibila este de mai puțin…

- Timisoara are anul acesta un buget de aproximativ 300 de milioane de euro! Suma alocata investitiilor nu este una pe masura spune președintele ALDE Timișoara, Ovidiu Sirbu. ”Investițiile administrației locale exista doar din vorba nu și din fapte. Am facut o scurta analiza pe perioada 2013-2018, in…

- "Sunt de aproape sase ani Primar. Organizez saptamanal doua conferinte de presa -una la Primarie, alta la PNL- toate cu durata de 1-1.5 ore. La conferintele mele de presa accesul este liber, nu exista si nu au existat niciodata acreditari. Unele firme media ma calomniaza zi de zi -absolut zi de zi!-…

- "IN SPIRITUL ADEVARULUI! 1. Sunt de aproape șase ani Primar. 2. Organizez saptamanal doua conferințe de presa -una la Primarie, alta la PNL-, toate cu durata de 1-1.5 ore. 3. La conferințele mele de presa accesul este liber, nu exista și nu au existat niciodata acreditari.…

- Doua treimi dintre romani declara ca prefera sa sustina o cauza aleasa de sarbatorit in loc sa cumpere un cadou, potrivit unui studiu transmis ieri AGERPRES. Chestionarul este cuprins in cadrul sondajului „Cum doneaza romanii?” realizat de Questia Group pentru World Vision in luna ianuarie a acestui…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna aprilie 2018 a fost initiat…

- Dupa ce au lucrat intens ultimele 24 de ore la deszapezirea orașului, colaboratorii primariei se pregatesc de noile provocari pe care le va aduce sfârșitul lunii februarie. În acest context, primarul general interimar, Silvia Radu, a convocat astazi comandamentul…

- STPT estimeaza ca anul acesta aduna venituri totale in valoare de aproape 108 milioane de lei, din care 70 de milioane de lei reprezinta subvențiile de la primarie. Și asta fara TVA, cu TVA cu tot subvențiile ajungand la 90 de milioane de lei, 7,5 milioane de lei alocare lunara. Bugetul…

- Targujienii implicați in cheltuirea banului public. Ideea ii aparține liderului USR Gorj, Radu Miruța care propune autoritaților locale sa ia in calcul o bugetare participativa atunci cand stabilesc ce investiții vor realiza in urmatorii ani. Acest mod de cheltuire a banului public a fost deja aplicat…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, explica intr-o postare pe Facebook prezența sa la protestul care a avut loc sambata in fața la Cotroceni și cheama din nou romanii sa iasa in strada.„Singurul lucru care mai conteaza acum este ce facem noi, poporul roman care nu vrea sa se lase calcat in picioare.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani", scrie Digi 24."Este o cifra aberanta hellip; Daca dau la o parte din aceasta motiune…

- La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in sala de judecata ca se considera nevinovat si ca nu s-a folosit de influenta politica pentru a obtine beneficii. 'Vad ca DNA cauta sa creeze o legatura intre desemnarea mea ca si candidat la functia de primar si functia politica pe care…

- Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat ieri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax. „Nimeni nu va avea de pierdut, nici…

- Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Nimeni nu va avea de pierdut, nici cei…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit pe cei care ”dezinformeaza UE” drept ”autisti”, intr-o emisiune a Antenei 3, unde a fost invitata joi seara de Mihai Gadea. Reacțiile din familiile care au copii de dizabilitați au venit rapid așa ca premierul a cerut scuze public, printr-un comunicat de presa transmis…

- Premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru declaratia facuta in cadrul unei emisiuni televizate si precizeaza ca prin comparatia facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului, informeaza un comunicat al Guvernului Romaniei. "Imi declar sprijinul ferm…

- Coleg de partid cu primarul Nicolae Robu, liberalul Florin Oancea a anunțat recent ca vrea sa se asocieze cu edilul din Timișoara, pentru „imbunatațirea condițiilor transportului public local din municipiul reședința de județ”. Oancea spune ca ar putea primi și mijloace de transport din Timișoara.…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a facut front comun cu Olguța Vasilescu, colega de Guvern. Membrul PSD afirma, ca și Olguța Vasilescu, ca scaderile salariale menționate atat de sindicaliști, cat și de mass media reprezinta o minciuna.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a precizat miercuri ca, daca angajatii din Sanatate nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ii asteapta sa discute la minister. Ea a adaugat ca salariile sunt calculate gresit de Resursele Umane și se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu…

- Lia Olguta Vasilescu a venit cu un raspuns cu privire la evantualele scaderi ale salariului net in mediul privat. Potrivit Realitatea.net, ministrul Muncii sustine ca asta ar fi doar din vina angajatorului, care l a furat pe angajat. Nu avem informatii de scaderi salariale din mediul privat. In orice…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca, daca angajatii din Sanatate nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ii asteapta sa discute la minister, adaugand ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea.

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca în urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut si ca pensia minima a avansat cu aproximativ 60% în ultimul an si

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Aleșii locali din Lugoj au avut parte, joi, de o noua ședința zgomotoasa. Și de aceasta data, pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de hotarare, inițiat de primarul Francisc Boldea, privind „solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al…

- Primaria Municipiului Resita a inceput actiunea de ridicare a masinilor abandonate. Serviciul public "Directia de Intretinere si Reparatie a Patrimoniului" a avut o prima astfel de interventie si a ridicat mai multe masini la care s-au finalizat procedurile de comunicare si incercare de identificare,…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017 trebuie sa depuna, pâna la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari…

- Va reamintim ca, la finele anului trecut, primarul Nicolae Robu susținea ca proiectul noului pasaj din zona Solventul bate pasul pe loc deoarece Ministerul Finanțelor ar fi pus sechestru pe doua cladiri ale fostei platforme industriale, cladiri care, insa, in realitate nu exista. Cu toate acestea,…

- N. Dumitrescu Intrata in vigoare in toamna lui 2016, legislatia in baza careia cei interesati isi pot “cumpara“ vechime pentru pensie a fost extinsa pana la sfarsitul anului in curs. Persoanele care pot beneficia de prevederile acestui act normativ sunt cele care nu au calitatea de pensionar la data…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu spune ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se dedice serviciului public in beneficiul Romaniei. "Ma voi intoarce cu fruntea sus in Parlament, unde voi continua sa ma dedic serviciului public in beneficiul Romaniei. Si, in mod special, voi…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- PNL sustine ca Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, este o birocratie fiscal absurd penru a sanctiona cetatenii.…

- Proiectul de buget pentru anul 2018, al administrației locale din Campia Turzii, prevede o reducere a veniturilor la secțiunea de funcționare, cu circa 20.000.000 de lei și o diminuare a cheltuielilor cu aproximativ 15-17 milioane de lei, comparativ cu anul 2017. In schimb, se prevede o creștere a cheltuielilor…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Este bine cunoscut faptul ca administratiile oraselor din Romania organizeaza in fiecare an evenimente in cadrul carora sunt invitati diferiti artisti, insa cat de mult este dispusa o administratie sa plateasca pentru o prestatie de doar 40 de minute? Read More...

- Viceprimarul Slatinei, Gigi Vilceleanu, a explicat ca municipalitatea vrea sa sustina si sa incurajeze casatoria si familia, astfel ca la casatorie va fi acordat un sprijin financiar in valoare de 1.000 de lei.„Am decis sa acordam un sprijin financiar pentru tinerii casatoriti. Este vorba…

- Primarul Felix Borcean spune insa ca nu se vor stopa investițiile in municipiul de pe Timiș și Sebeș. Pierderea se va resimți cel mai tare la incasarile din cotele pe impozitul pe venit, care, dupa estimari, vor fi mai mici cu aproape 1 milion de euro. „Treaba asta cu bugetul am mai…

- Mai multe firme din Timișoara au transmis un memoriu Consiliului Local Timișoara prin care cereau retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect ce prevedea instituirea unei taxe speciale de 2 la suta din tarifele de cazare practicate in municipiu, deoarece proiectul nu a trecut prin dezbatere publica.…