Edilul Dan Tudorache, discutii privind o posibila infratire intre Washington si Sectorul 1

- Cumparaturile online sunt preferatele romanilor, anul trecut 7 milioane de oameni au dat aproximativ doua miliarde de euro pentru obiectele pe care si le-au cumparat de pe Internet. Printre ei s-a remarcat prin opulenta un roman care si-a cumparat, de pe telefonul mobil, un iaht extravagant, lung de…

- Dan Tudorache se afla pe taram american. Scopul vizitei sale dincolo de Ocean vizeaza o colaborare medicala romano-americana. Mai multe detalii regasiti in comunicatul remis redactiei de Primaria sectorului 1: “Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a demarat, ieri, in Baltimore, Maryland, negocierile…

- Discuțiile despre varianta ca președintele Klaus Iohannis sa preia, la anul, șefia Consiliului European sunt premature, susține consilierul prezidențial Leonard Orban, care insa nu a exclus aceasta opțiune. Leonard Orban a spus, la interviurile Libertatea Live, ca numele viitorului președinte al Consiliului…

- Dupa amorsarea ”bombei” Kovesi, ministrul Tudorel Toader a disparut strategic din peisaj. S-a pitit dar nu a stat cuminte din moment ce a conceput un proiect menit sa aduca la mana lui numirea viitorului procuror european roman. Functie de care numele Codrutei Kovesi este ”lipit” inca de pe vremea lui…

- Dupa discutiile avute cu omologul sau sarb, Klaus Iohannis a iesit, impreuna cu Aleksandar Vucic, in fata presei, pentru a trece in revista aspectele avute in vedere in timpul intrevederii de la Cotroceni. Printre acestea s-au regasit chestiuni ce tin de masurile necesar a fi luate pentru a “stimula…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cei mai mulți analiști politici ii pun in carca lui Traian Basescu pacatul de a fi creat statul paralel. Respectiv acel mecanism infernal prin care e siluit votul cetațenilor, puterea reala fiind de fapt confiscata de instituțiile de forța. Au și nu au dreptate. O spun ca…

- Lidl va inaugura pe 8 martie primul sau magazin din Sighisoara, cu un format unic in portofoliul sau, special realizat pentru a se incadra in specificul arhitectural al orasului. Magazinul va avea o suprafata de 1.368 m² si peste 120 de locuri de parcare. Potrivit unui comunicat…

- Dupa intrevederile avute, pana in cursul dupa-amiezii, cu primii patru oameni in statul roman – liderul de la Cotroceni, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul si cu ministrul Justitiei, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a iesit in fata presei cu detalii despre…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri seara la un accident rutier petrecut pe DN15D, la iesirea din Girov spre Roman, in care au fost implicate doua autoturisme, un microbuz de transport persoane si un autocamion.…

- Statul roman vrea sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului” pana pe 31 decembrie 2018, iar proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului cultura.ro.Sumele de bani colectate potrivit…

- Casa Alba a afirmat ca orice discutie cu Phenianul trebuie sa duca la incheierea programului nuclear, la o zi dupa ce oficialii nord-coreeni prezenti la PyeongChang au declarat ca sunt dispusi sa poarte un dialog cu oficialii de la Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Producatorul chimic roman Chimcomplex intentioneaza sa se consolideze prin achizitia rivalului Oltchim, pentru a-si creste cifra de afaceri pana la aproximativ 300 de milioane de euro pana in 2020, a declarat vineri presedintele consiliului de administratie Virgiliu Bancila, potrivit Reuters.

- Aflata pentru prima oara la Bruxelles, de la preluarea prerogativelor de prim-ministru, Viorica Dancila continua seria intrevederilor cu inaltii oficiali europeni. De aceasta data, sefa Executivului urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele luxemburghez al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Chiar daca se aflata dincolo de Ocean, unde s-a stabilit in urma cu ani buni, Monica a aflat de tragedia abatuta asupra familiei Anastasiei Cecati, tanara actita si model ucisa de partenerul de viata. Intr-un scurt mesaj postat in dreptul ultimei imagini pe care Anastasia o publicase pe Instagram, romanca…

- Zi plina pentru premierul Dancila la Bruxelles. Premierul roman urmeaza sa aiba discutii cu doi dintre liderii europeni, dar si cu comisarul Cretu. Prima dintre intrevederile trecute pe agenda sefei Guvernului, despre care se stie ca, pana sa ajunga prim-ministru, a fost europarlamentar timp de 9 ani,…

- Fanii stelisti au avut o seara de exceptie, dupa ce favoritii lor au invins Lazio Roma, la Bucuresti. FCSB-ul antrenat de Dica a castigat cu 1-0, gratie golului marcat de Gnohere, in minutul 29, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Europa League. Dupa cum era de asteptat, tehnicianul roman a fost…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a avut joi, 15 februarie, o intalnire de lucru cu reprezentanți ai uzinelor care repara material rulant pentru CFR Calatori și cu membrii din conducerea operatorului național de transport feroviar de persoane. Discuțiile au urmarit gasirea unor soluții in contextul…

- Peste mai putin de trei ore, ministrul Justitiei urmeaza sa iasa in fata presei, cu o declaratie. Se asteapta sa faca un anunt cu privire la DNA. In prima faza, e de mentionat faptul ca Viorica Dancila a discutat cu Tudorel Toader, inaintea sedintei de Guvern de joi, aspect confirmat in urma cu scurta…

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- Avocatul roman Andrei Iancu, nominalizat in august 2017 de președintele american Donald Trump și audiat de Comisia Juridica din Senat in noiembrie anul trecut pentru funcțiile de subsecretar pentru proprietate intelectuala al Departamentului pentru Comerț al administrației de la Washington și director…

- Procesul de arbitras dintre compania Gabriel Resources si statul roman, desfasurata la Centrul International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la Washington, a fost suspendata ca urmare a demisiei presedintelui tribunalului.

- Vasile Dancu a rezolvat, mi se pare normal, problema Simonei Halep cu sponsorii. “Un pic de demnitate, un pic de efort si un proiect de centenar” (…) “Sa facem o colecta publica pentru Simona Halep, am putea aduna, in cateva zile, donand fiecare fan cate putin, mai multe milioane pentru a fi noi, poporul…

- Stire prezentata apocaliptic la ProTv! Dom’le, e nasol, s-a terminoiu cu poporasul roman ingrat cu geniile! 35.000 de persoane din IT (aitisti) au castigat in ianuarie mai putin ca in decembrie. Pagubele variaza intre sapte si zece la suta, extraordinici si extramorocar! Sigur ca a gresit si Statul.…

- Discutiile vin dupa ce Dell a achizitionat, in 2016, firma EMC Corp cu 67 de miliarde de dolari si acum este sub presiunea de a-si majora profitabilitatea si de a cauta noi oportunitati de crestere. Vineri, Dell ar urma sa anunte o posibila fuziune cu VMware sau alte alternative, cum ar fi…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, Mike Pompeo, s-a vazut nevoit sa vina cu explicatii dupa ce presa a relatat ca sefii serviciilor ruse de informatii interne si externe - FSB si SVR - au fost recent in vizita in SUA, in contextul in care directorul SVR este vizat de sanctiuni…

- Participarea la reuniunea de lucru a Colegiului comisarilor europeni l-a energizat brusc pe Klaus Iohannis, care a promis la final ca va face totul pentru a pastra independenta Justitiei. Liderii europeni au reusit, ieri, sa-l determine pe presedintele roman sa iasa din obisnuita viteza a doua si sa…

- Aflat chiar langa presedintele roman, seful Comisiei Europene a lansat un avertisment, raspunzand unei intrebari in privinta MCV-ului, pe fondul modificarilor aduse legilor Justitiei. “Daca legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se…

- Celebrul actor Ion Apostoliu a decedat, iar vestea a indoliat orasul Botosani, de unde era originar artistul. Primarul municipiului, Catalin Flutur, a tinut sa transmita un mesaj familiei care trece prin momente cumplite. A

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Inca o veste dramatica, dupa accidentul suferit de cei doi lucratori ai Regiei de termoficare care intervenisera, in ziua precedenta, la o lucrare in sectorul 6, in zona Complexului Leu. Oamenii au fost pur si simplu opariti, dupa ce o teava cu apa calda s-a spart peste ei. Unicul supravietuitor al…

- La o zi de cand a parasit pentru totdeauna aceasta lume, la venerabila varsta de 101 ani, reprezentantii Episcopiei Greco-Catolice de Bucuresti au facut publice detalii ce tin de ceremonialul funerar de care va avea parte regretatul istoric, scriitor si diplomat roman. Neagu Djuvara va fi inmomantat…

- Pentru ca anul acesta este celebrat Centenarul Marii Uniri, in Prahova, autoritatile judetene si cele locale au tinut ca manifestarile organizate ieri și dedicate Unirii Principatelor Romane sa aiba o mai mare semnificatie, in comparatie cu cele desfasurate in anii precedenti. Astfel, cel…

- Un roman a fost prins in mijlocul unui atac armat, in inima New York-ului. A fost impuscat in spate, dupa ce un individ a deschis focul in apropiere de Empire State Building. Tanarul se plimba prin oras, cand glontul l-a atins. Alti doi barbati au fost raniti.

- Moon Jae-In, președintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discuțiile inter-coreene vor duce la un dialog între Washington și Phenian în privința programului nuclear nord-coreean.

- Moon Jae-In, presedintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discutiile inter-coreene vor duce la un dialog intre Washington si Phenian in privinta programului nuclear nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Zi importanta. Dupa consultarile de la Cotroceni, sunt asteptate precizarile pe care urmeaza sa le faca, in scurta vreme, Klaus Iohannis. Pe surse s-a aflat ca Viorica Dancila a ajuns la sediul Presedintiei in aceasta dupa-amiaza, la finele discutiilor avute de Klaus Iohannis, timp de patru ore, cu…

- Prim-ministrul nipon a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni. L-a intampinat presedintele Iohannis, in Holul de Onoare de la Cotroceni. Klaus Iohannis si inaltul oaspete japonez, Shinzo Abe, s-au retras apoi pentru convorbiri – in prima faza private, iar apoi oficiale. In jurul orei 17 si…

- Dincolo de coasta statului Washington se afla un numar de insule care mai de care populata de oameni instariti care si-au permis pamant aici. Una dintre aceste insule se numeste McNeil. Aici, se ridica si o institutie inconjurata cu garduri pline de sarma ghimpata in spatele carora „locuiesc” 236 dintre…

- Astazi, 15 ianuarie, se implinesc 168 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. Prilej perfect sa facem o scurta trecere in revista a ceea ce mai inseamna astazi mitul eminescian, ingaduita de criticul literar și eseistul roman contemporan Paul Cernat. Vorbim despre teoria conspirației…

- Odata ce ambasadorul roman in capitala Ungariei a fost convocat de reprezentantii Ministerului de Externe de la Budapesta, pe fondul afirmatiilor sefului Guvernului roman in privinta autonomiei Tinutului Secuiesc, oficialii din MAE au reactionat. Reprezentantii Ministerului condus de Teodor Melescanu…

- La o zi de cand Carmen Dan, ministrul de Interne, anuntase ca i-a propus prim-ministrului Tudose schimbarea din functie a primului om din Politia Romana si ca ar avea deja un nume de succesor, in persoana lui Catalin Ionita, Bogdan Despescu s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Guvernului. Discutiile…

- In ultimele zile ale anului trecut, „miliardarul sistemului”, care face pe „fugarul” prin Belgrad a reusit sa dea o lovitura de proportii, intorcandu-se practic la butoanele imperiului IT care a subjugat cam toate structurile statului roman, fie el paralel sau nu. Astfel ca la diverse ministere de forta,…

- In conditiile in care s-a vehiculat intens in ultimele zile ca in cadrul Comitetului Executiv al PSD-ului, care sta sa inceapa, la momentul de fata, s-ar putea discuta si despre o eventuala restructurare guvernamentala, o astfel de varianta pare sa ii surada liderului PSD Vrancea. Ajuns la sediul PSD…

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbata ca este dispus în mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest…

- In biroul lui Liviu Dragnea se afla, potrivit Mediafax, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, premierul Mihai Tudose si ministrul de Externe, Teodor Melescanu. La ora 12.00, plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa dea vot final pe proiectul de buget pentru anul 2018.…

- Imi aduc aminte, cu tristete, nu cu bucurie (pentru ca sportul actual nu poate fi comparat cu cel din acele vremuri) de Gala Anului Sportiv 2005 in Salaj. A fost primul astfel de eveniment la care am participat in calitate de jurnalist. Am cunoscut atunci oameni deosebiti, persoane dedicate sportului,…

- O hotarare de ultima ora, venind dinspre Consiliul General, reunit in sedinta la Primaria Capitalei, indica faptul ca Parcul Herastrau va purta numele fostului suveran roman, recent condus pe ultimul drum. Asadar, celebrul parc din vecinatatea Casei Presei va purta numele Regelui Mihai I. Decizia vine…

- Ședința festiva, astazi, in Consiliul Local Municipal Buzau. La lucrari au luat parte oaspeți din Basarabia: primarul orașului Soroca și o mare parte dintre consilierii locali, dar și episcopul de Soroca. Primarii celor doua orașe au semnat un acord de infrațire pentru totdeauna intre Buzau și Soroca,…