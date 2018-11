Edilii marilor orase acuza Executivul ca vrea sa le taie bugetele: Ar fi un dezastru. E profund in neregula sa facem primariile sclave ale Guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Primarii sunt nemultumiti de Guvern, pe care il acuza ca ii lasa fara bani la buget. Este vorba despre cota din impozitul pe venit care ar trebui sa se repartizeze direct catre bugetele locale. Robert Negoita, primarul Sectorului 3, si apropiat al Gabrielei Firea, s-a lansat intr-un atac dur la adresa…

- "Nu am temeri de genul acesta deloc, chiar deloc. Vreau sa va asigur de treaba asta. Am alte temeri. Am temerea ca ticalosia unora va duce tara asta de rapa. Temerea asta o am si pentru asta lupt. Pe aia cu datul afara din partid... Serios? Nu", a aratat el, intrebat daca se teme de o posibila excludere…

- 'In acest an, municipiile au pierdut din cotele de IV (impozit pe venit) - cea mai importanta componenta a bugetului local - au pierdut aproximativ 26%. Este enorm de mult. Si asa primariile aveau mari probleme cu finantarea, si asa astazi noi avem probleme foarte grave. Cu aceasta subfinantare nu…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Federatia Sanitas se declara ingrijorata de declaratiile recente privind posibila neaplicare a prevederilor Legii salarizarii nr. 153/2017 incepand cu 1 ianuarie 2019 si considera „inacceptabil” ca o serie de categorii profesionale din sanatate si asistenta sociala, precum biologi, farmacisti,…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), reunita in acest weekend la Oradea, a adus mai multe critici Guvernului, in materie de fiscalitate. Edilii principalelor localitați ale Romaniei au cerut alocarea din 2019 a 66% din impozitul pe venit catre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- China intentioneaza sa reduca cel mai devreme in octombrie tarifele vamale percepute majoritatii partenerilor sai comerciali, a anuntat, joi, Bloomberg News. In iulie, China a redus taxele de import la o gama variata de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice si electrocasnice, intr-o…

- Proprietarii de masini care au platit una dintre fostele taxe auto mai au la dispozitie doar patru zile in care pot depune cereri pentru restituirea banilor. Asadar, cei care nu fac o solicitare pana la 31 august nu vor mai putea face ulterior o astfel de cerere.Taxa auto a fost…