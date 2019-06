Edil autosuspendat din PNL. A fost condamnat la închisoare "Am luat decizia de a ma autosuspenda din toate functiile politice pe care le detin in PNL. Insist in a-mi demonstra nevinovatia in instanta si voi uza in acest sens toate parghiile legale. Este o decizie fireasca si vreau sa multumesc colegilor liberali si prietenilor care si-au exprimat increderea si sustinerea. Din echitate si bun simt politic am luat aceasta hotarare de a ma autosuspenda din PNL pentru a nu aduce atingere valorilor si principiilor liberale. Sunt si voi fi intotdeauna fidel valorilor de dreapta, si de cate ori va fi nevoie voi sprijini echipa liberala de la Neamt si pe colegii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

