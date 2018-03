Stiri pe aceeasi tema

- Noul Contract Colectiv de Munca al CE Oltenia a fost semnat, in data de 21 martie 2018, de catre reprezentanții administrației și ai celor patru federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, și depus ulterior la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj pentru inregistrare…

- In lumea civilizata, inainte de sarbatorile mari din an, toate produsele aproape se ieftinesc, numai la noi se scumpesc! Astfel, se estimeaza o crestere de 6-8% la alimente, in aceasta primavara, explicatia fiind simpla: electricitatea, gazele, energia termica si combustibilul reprezinta aproximativ…

- Inspectia Muncii atrage atentia ca angajatorii mai pot transmite in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), pana la sfarsitul lunii martie, orice modificare a salariului de baza brut, a indemnizatiilor si sporurilor. Dupa 31 martie, autoritatile anunta controale pentru sanctionarea…

- Deficitul de forta de munca de pe piata trezeste creativitatea specialistilor de resurse umane: angajatorii extind pachetele de beneficii, oferind tichete si carduri cadou de Paste nu doar salariatilor, ci si fiecarui copil minor al acestora.

- Schimbarile de pe piața forței de munca ii determina pe angajatori sa accepte angajați din afara Craiovei, din lipsa de muncitori pe plan local. In condițiile in care o parte dintre noii angajați din industrie fac naveta de la zeci ...

- Viceprimarul din Motru, Cosmin Morega, a spus intr-o conferința de presa ca a inițiat un proiect de hotarare pentru acordarea unor tichete sociale persoanelor nevoiașe, cu prilejul sarbatorilor de Paște. Este vorba de 400 de tichete a c&a...

- Compania Municipala Agrement, una dintre cele 22 de societati nou infiintate de Primaria Capitalei, a atribuit direct, in doar cateva ore, doua contracte catre alte firme ale primariei cu ocazia targului de martisor „Bucuresti, Inima Ta“, starnind furia constructorilor, care acuza autoritatea de sfidarea…

- Inspectorii Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Gorj vor incepe, in aceasta saptamana, controalele la produsele specifice sarbatorilor de Paște. Specialiștii vor sa se asigure ca toate produsele care se vor afla pe mesele gorjenilor sunt in regula și respecta atat condițiile de depozitare,…

- Serviciul Fiscal de Stat lanseaza o campanie de verificare a agentilor economici care recurg la practica achitarii salariilor „in plic”, utilizand munca nedeclarata sau partial declarata a persoanelor angajate, transmite IPN cu referire la Nicoleta Nemerenco, sefa de directie in cadrul SFS.

- Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, sunt subventionate locurile de munca ocupate de absolventi, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor…

- PRIME DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Cererea pentru astfel de tichete a crescut cu 40% fata de anul trecut si aduc si o serie de beneficii fiscale angajatorului.…

- De la an la an, numarul companiilor care aleg sa iși motiveze și sa iși fidelizeze angajații a crescut, iar peste 70% dintre acestea folosesc tichete valorice. Angajatorii aleg ocazii precum 8 Martie, 1 Iunie, Sarbatorile de Paște sau Craciun pentru a-și arata recunoștința fața de fiecare angajat in…

- In competitia atragerii de talente, companiile cauta sa fie cat mai inovative si se intrec in oferte de beneficii. Se vorbeste tot mai des de concediu sabatic sau concediu de dezvoltare personala, zbor cu balonul cu aer cald sau chiar scuba diving, noteaza Revista CARIERE. 0 0 0 0 0 0

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacantele in Romania si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajatii si le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, platforma online de beneficii extrasalariale. In medie, optiunile angajatilor…

- Firmele au oboligația de acum inainte sa acorde salarii egale pentru femei și barbați. Acestea trebuie sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare pentru a asigura acest lucru. Premierul Franței, Edouard Philippe, a spus ca in decurs de trei ani, companiile din…

- ADVERTORIAL. La fel cum a facut in fiecare an, și in 2018, compania Vivalia lanseaza in Timișoara un nou proiect rezidențial cu și mai multe beneficii și avantaje pentru viitorii clienți. Noul proiect este Vivalia Grand #V5, este localizat in aceeași zona ca Vivalia Grand #V4 și este menit sa completeze…

- Cei mai mulți copii din Romania le-au spus mamelor de 8 Martie “La mulți ani”, le-au daruit desene, felicitari și flori și s-au bucurat din plin de armonia acestei zile. Sunt insa și copii care nu pot face asta pentru simplul fapt ca nu avut parte niciodata de caldura mamei care sa ii inveleasca la…

- “Au primit amenzi dupa ultima intervenție nereușita. Daca legea spune și contractul pe care îl au ca de la comanda data de primarie au la dispoziție 15 minute sa fie cu mașinile în dispozitiv, am observat ca au trecut inclusiv 90 de minute, o ora și jumatate, și mașinile nu erau…

- Joi incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Parinții ai caror copii implinesc 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv, sunt obligați sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac 6 ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica…

- Peste 70% din companii aleg sa ofere tichete cadou angajatilor cu ocazia unor evenimente importante din viata acestora pentru a-i motiva si a le confirma valoarea contributiei la succesul organizatiei din care fac parte. Cu ocazia zilei de 8 martie, numarul de companii care au optat sa acorde salariatilor…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Galati anunta ca a fost aprobat "Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 - 2019". Astfel, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. Copiii…

- Valoarea maxima a unui tichet de masa a fost majorata. Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, iar angajatorul poate opta pentru valoarea de 15,09 lei, urmând sa ajunga și la valoarea de 20 de lei. ”Firmele cu marje…

- Intr-o hotarare a Consiliului Local Targu Jiu a fost aprobata suma de 130 de mii de lei pentru acordarea de tichete sociale și suma de 20 de mii de lei pentru pachete cu alimente tradiționale. „Se acorda beneficii de asistența sociala sub forma de tichete sociale in valoare de 40 de lei pe…

- Deoarece prognozele meteo anunta pentru perioada urmatoare un val de frig, temperaturi foarte scazute atat ziua cat și noaptea, care va afecta si regiunea noastra, Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea reaminteste cateva dintre masurile de protectie a lucratorilor prevazute de legislatie si…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de tip cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati anunta ca efectueaza verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia in perioadele cu temperaturi extreme scazute pentru protectia persoanelor…

- Acestea sunt cateva dintre masurile minimale pe care trebuie sa le asigure angajatorii pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber in perioadele cu temperaturi scazute. Masurile sunt cuprinse in OUG 99/2000. Este vorba despre temperaturi sub -20°C…

- Edenred a lansat in Spania aplicatia Android PayTM, care le asigura angajatilor posibilitatea de a plati cu tichete de masa prin smartphone. Cu peste zece milioane de tranzactii mobile deja efectuate in 2017, Edenred a devenit primul jucator din industrie care a lansat un portofoliu global multi-brand…

- Pe 27 februarie demareaza prima etapa de inscriere in invatamantul primar a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv. Pe 26 februarie, se vor afișa la sediile școlilor (și pe paginile lor de internet) informații legate de numarul de locuri in clasele pregatitoare,…

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- 3 din 5 companii care acorda beneficii extrasalariale vor oferi in acest an tichete si carduri cadou angajatilor de 8 Martie, de Paste, 1 iunie sau de Craciun, potrivit estimarilor Edenred. 0 0 0 0 0 0

- Schema de compensare pentru IT dezavantajeaza angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20% tocmai ca sa protejeze angajatii, sustine Raluca Bontas, partener Deloitte Romania. "Schema de compensare a costurilor suplimentare impuse de transferul contributiilor de asigurari sociale…

- Copiii care manânca pește cel putin o data pe saptamâna dorm mai bine si au rezultate mai bune la scoala decât cei care nu au acest aliment în meniul lor. Iata la ce concluzii au ajuns cercetatorii!

- Pe o piata in care e tot mai greu sa gasesti angajati si sa-i pastrezi, firmele exploreaza variante inedite pentru fidelizare. De exemplu, o companie din domeniul energiei a apelat la designeri reputati pentru a le oferi salariatilor tinute de serviciu comode si placute privirii.

- Angajatorii salajeni pun la dispoziția persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 175 posturi, cele mai multe fiind in industria confectiilor, au anuntat reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj. Potrivit sursei citate, cinci companii din domeniu si-au anuntat intentia…

- Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET (pana in 25 de ani si care nu lucreaza) primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru…

- Primaria municipiului Slatina a anunțat demararea celui de-al patrulea sezon de distribuire și depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște 2018. In acest sens se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului ...

- Incep cu un risc mare de tot pentru toata lumea in 2018: nu se mai gasesc oameni de angajat, in general, și vanzatori, in particular. De pilda, daca te uiți in jur, poți vedea afișe cu „Angajam personal” in fiecare vitrina de magazin in centrul Timișoarei. Un manager incearca, fara succes, de 4 luni…

- Din ianuarie 2018, ajutorul de deces dispare din obligațiile angajatorilor. De acum inainte, angajatorii nu mai sunt obligați sa acorde salariaților ajutor de deces deoarece CAS-ul este datorat acum exclusiv de salariați. In situația in care moare un salariat sau un membru de familie al acestuia, legislația…

- Iata cateva beneficii pe care le aduc povestile in viata copiilor: 1. Le stimuleaza imaginatia Fiecare poveste ofera un scenariu palpitant si descrie o atmosfera inedita, astfel ca imaginatia copiilor este stimulata. Acest lucru ii va ajuta apoi sa inteleaga lumea reala, spun specialistii. Cu cat unui…

- Simona Halep si Irina Begu vor juca una împotriva celeilalte în semifinalele turneului de la Shenzhen, însa în aceeasi zi vor face echipa si în proba de dublu a turneului. Simona Halep o domina autoritar pe Irina Begu. Cea mai buna jucatoare…

- Discriminarea pe criterii de gen este ilegala in majoritatea țarilor dezvoltate, dar studiile arata ca in multe dintre ele legislația nu se aplica. In toate țarile din lume, femeile sunt platite mai puțin decat barbații, potrivit unei cercetari realizate de World Economic Forum. Islanda a devenit prima…

- CALCULATOR SALARII 2018. Potrivit directorului firmei, Victor Dragomirescu, au fost identificate 7 scenarii de calcul pentru actualizarea salariilor, dupa decizia Guvernului de a transfera cea mai mare parte a contribuțiilor ociale de la angajator la angajat: Unii angajator sa pastreze salariile…