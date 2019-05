Eden Hazard (28 de ani) a transformat penalty-ul decisiv pentru calificarea lui Chelsea in finala Europa League in meciul caștigat cu Eintracht Frankfurt, scor 1-1 (5-4 dupa loviturile de departajare). Finala Europa League, Chelsea - Arsenal, are loc la Baku, pe 29 mai. Arsenal a caștigat in fața Valenciei, 4-2 (Detalii AICI). ...