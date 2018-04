Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 500 de persoane au demonstrat luni, in fața Parlamentului britanic, impotriva sefului opozitiei, deputatul laburist Jeremy Corbyn, acuzandu-l ca ar permite ca antisemitismul sa se raspandeasca in cadrul partidului sau. "Jeremy Corbyn nu a stiut sa ia masuri semnificative și a lasat un spațiu…

- "Daca guvernul crede ca este posibil faptul ca Rusia a pierdut in mod neglijent un agent neurotoxic de nivel militar, ce masuri sunt luate alaturi de aliatii nostri prin intermediul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice? Cum a raspuns guvernul britanic la cererea guvernului Rusiei privind…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall participa, la Skopje, la evenimentul pentru marcarea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. La ceremoniile organizate in perioada 11-13 martie sunt prezenți inalți oficiali ai Republicii Macedonia, delegați ai statelor europene și reprezentanți ai comunitaților…

- Conducerea PSD valideaza candidaturile pentru Congresul Extraordinar de sambata. Lista finala va fi supus votului, in Comitetul Executiv Național al partidului, care se reunește la ora 11.00 la Palatul Parlamentului. Se va verifica daca se respecta Statutul PSD, care cere ca orice candidatura sa fie…

- "Proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor prevede, in esenta, ca modificarile facute coeficientilor de stabilire a indemnizatiilor lunare se vor aplica doar odata cu inceputul unui nou mandat al celor doua camere…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. La ultimul Comitet Executiv, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca vrea organizarea unui Congres extraordinar in care va cere un vot de reconfirmare a functiei sale in partid si o redefinire a programului…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a declarat luni ca doreste "o noua uniune vamala" cu Uniunea Europeana dupa Brexit, acuzand totodata guvernul conservator ca-i lasa pe britanici in "ignoranta", informeaza AFP. "Partidul Laburist va incerca sa negocieze o noua uniune vamala completa…

- PSD-ALDE propun joi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta a SPP Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Comitetul Executiv National al PSD se desfasoara miercuri, 14 februarie, si este asteptat ca liderii social-democrati sa anunte la final…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, dar ca nu va mai mai sesiza Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni, ca formatiunea sa a hotarat sa acorde o sansa coalitiei PSD-ALDE la votul pentru investirea Guvernului și va vota in favoarea Executivului condus de Viorica Dancila. „Am avut o discutie in grupurile reunite. Am analizat, pe de o parte, programul de…

- Prim-ministrul britanic Theresa May este presata de membrii Partidului Conservator pentru a oferi mai multa claritate asupra dorintelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neincredere din partea membrilor propriului partid, informeaza The Guardian conform News.ro…

- Guvernul Dancila vine in fața Parlamentului pentru a primi votul de investitura. Premierul desemnat, Viorica Dancila, și-a anunțat vineri echipa de miniștri, votata, uninominal, in Comitetul Executiv Național al PSD, iar membrii Cabinetului urmeaza sa fie audiați in comisiile de specialitate, iar…

- Pana sa fie anuntata oficial structura noului Guvern, s-a aflat ca Ionut Misa a fost inlocuit de la sefia Ministerului Finantelor. Iesind din Comitetul Executiv National al PSD-ului, vineri in jurul orei 14, Misa a confirmat schimbarea. Si a anuntat ca a avut un “mandat greu, cu foarte multe provocari,…

- Ministrii Guvernului condus de premierul desemnat Viorica Dancila vor fi stabiliti prin vot in Comitetul Executiv National al PSD, care se va reuni de la ora 11,00. "Ca şi procedură, fiecare organizaţie sau fiecare membru al CEx să facă propuneri pentru un membru al Cabinetului.…

- El a precizat ca in ultimele zile s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta anumite aspecte din programul de guvernare, "program care nu va suferi modificari, nici cantitative, nici de profunzime"."Vor ramane aceleasi lucruri, dar unele vor trebui scoase pentru ca sunt deja indeplinite.…

- Liderii celor doua partide din coalitia de guvernare, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au avut joi o sedinta la Parlament, in care au negociat componenta Cabinetului Dancila, au precizat surse parlamentare. Comitetul Executiv National al PSD…

- Conducerile celor doua camere ale Parlamentului se vor reuni vineri, la ora 15.00, pentru stabilirea calendarului investirii cabinetului Dancila, a anuntat Biroul de presa al Camerei Deputatilor. Sedinta Birourilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor are loc in contextul in care vineri,…

- Un membru al parlamentului filipinez si aliat al presedintelui Rodrigo Duterte a fost ranit usor, joi, intr-un atac cu grenada care a ucis doi politisti, transmite AFP, conform agerpres.ro. Atacul nu a fost deocamdata revendicat, a anuntat politia filipineza. Joseph Bernos, reprezentant…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are înca timp sa se retraga înainte de votarea cabinetului în Parlament, adaugând ca "ea probabil nu-si da seama în ce a intrat". …

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD-ALDE, scrie News.ro. Liderul UDMR a precizat…

- Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa se intruneasca luni, de la ora 16.00, pentru a discuta componenta viitorului guvern, care va avea aceeasi structura, respectiv 28 de portofolii, insa, dupa cum declara duminica seara Gabriela Firea, „cam o treime din guvern se va improspata". Potrivit unor…

- Prima de declarație a lui Mihai Tudose, dupa ce i s-a retras sprijinul politic, in partid, și a decis sa iși dea demisia din funcția de premier. El a afirmat, luni, la sediul central al partidului, unde participa in calitate de vicepreședinte, ca s-a apucat de citit. El nu a dorit sa faca niciun fel…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 ianuarie: *** Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni pentru discutii despre componenta viitorului Guvern. Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe social-democrata…

- Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, potrivit unui raport publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei…

- Guvernul de la Budapesta a accelerat actiunile impotriva omului de afaceri american de origine maghiara George Soros. Noile masuri anti-Soros au fost prezentate chiar in pauza sedintei de guvern de ieri de catre ministrul de interne de la Budapesta. Pachetul cuprinde trei propuneri, care vor fi inaintate…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Parlamentul Armeniei a adoptat marti o rezolutie ce recunoaste si condamna 'genocidul' impotriva yaziditilor, o minoritate persecutata de jihadisti in nordul Irakului, si i-a cerut comunitatii internationale sa ancheteze asupra acestor masacre, informeaza AFP. 'Aceasta rezolutie…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Gata cu vacanta. De astazi deputații iși reincep munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe la 1 februarie 2018. Printre proiectele prioritare se numara cele ce tin de implementarea…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, sustine ca social-democratii trebuie sa convoace cat mai repede Comitetul Executiv National ca urmare a disputelor interne aparute in ultimele zile, care arata ca nu mai pot astepta pana la convocarea de la Iasi din perioada 29-31 ianuarie. …

- Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, președinte al comisiei pentru control SRI din Parlament a transmis, sambata, ca situația din ultimele zile, din interiorul partidului și din GUvern, nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Potrivit unor surse, conducerea PSD s-ar putea reuni luni, la sediul central…

- Guvernul a aprobat si propune spre ratificare Parlamentului doua acorduri de finantare, unul cu Asociatia Internationala pentru Dezvoltare si altul cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (ambele institutii fac parte din grupul Bancii Mondiale), in vederea realizarii proiectului „Modernizarea…

- Primarul social-democrat al Iasului, Mihai Chirica, este de parere ca PSD are nevoie de un congres extraordinar care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic. Mihai Chirica spune ca la Comitetul Executiv National al PSD ar trebui, in primul…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Va prezentam textul integral…

- La aceasta intalnire au participat șase persoane – cei mai importanți lideri ai PSD, oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, potrivit informațiilor Digi24. Președintele PSD le-ar fi vorbit despre posibilitatea ca Tudose sa fie al doilea premier inlocuit de partid, dupa Sorin Grindeanu, in condițiile…

- "Facem o eroare pe care lumea contemporana nu o poate intelege, iar generatiile viitoare nu o vor ierta. 2018 va fi ultima sansa de a ne pronunta daca noua relatie propusa cu Europa este mai buna decat cea existenta. Alegatorii sunt indreptatiti sa se gandeasca din nou, daca circumstantele s-au schimbat",…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.…