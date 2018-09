Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Lenny Kravitz vine in Romania pe 6 mai 2019 și va concerta la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Evenimentul face parte din turneul prin care artistul iși va promova cel mai recent album “Raise Vibration”. Turneul lui Lenny va incepe pe 26 aprilie cu concerte in 16 țari (Franța, Germania, Belgia,…

- Prin anumite canale de comunicare, utilizand datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Bucureștiul se lauda ca Romania a inregistrat, in 2017, cel mai mic preț la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul statelor membre ale Uniunii Europene. Ar fi și culmea sa…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- Operatorul low-cost Blue Air și-a modificat forma de organizare juridica din Societate cu Raspundere Limitata, in Societate pe Acțiuni. De asemenea, numele companiei a fost schimbat, a anunțat compania. “Ca o continuare firească a eforturilor noastre de aliniere a structurii organizaționale…

- Romania a fost invinsa de Ungaria in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin U20. Reprezentativa gazda s-a impus cu 31-26, dupa ce jucatoarele noastre au condus la pauza cu 17-14. In optimi, tricolorele antrenate de Gheorghe Tadici au trecut de Croatia, cu 28-25 (18-12), iar…

- Triplul Campionat European de Snooker de la Snagov (18 – 29 iunie 2018, Hotel Mirage) s-a incheiat cu succes • 215 jucatori din 29 de tari, 26 de arbitri internationali, oficiali si suporteri au participat la cel de-al cincilea campionat international de snooker gazduit de Romania • Romania va gazdui…