Ed Sheeran se retrage din muzică Ed Sheeran, in varsta de 28 de ani, a anunțat ca a decis sa se retrage temporar din muzica pentru a petrece mai mult timp cu soția sa, Cherry. Dupa ce a facut o adevarata avere din muzica sa, Sheeran va sta o perioada departe de scena. El a facut anunțul luni seara, la finalul ultimului concert din cadrul turneului „Divide”. „Așa cum știți sau nu știți, ma aflu in turneul Divide de peste doi ani, iar acesta este ultimul concert. Este ceva dulce-amarui la el. Iubesc ca va aflați aici și ca incheiem totul la Ipswich. Acesta este ultimul meu concert pentru probabil 18 luni”, a afirmat cantarețul.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

