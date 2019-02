Stiri pe aceeasi tema

- Phillipa Coan, o psiholoaga in varsta de 32 de ani, și-a afișat inelul de logodna, decorat cu un diamant uriaș, la un eveniment care a avut loc miercuri, la Londra. In varsta de 46 de ani, Jude Law a fost casatorit, in perioada 1997 - 2003, cu actrița Sadie Frost, cu care are trei copii: fiii Rafferty,…

- Cantarețul britanic Ed Sheeran s-a casatorit in secret cu iubita sa din copilarie, Cherry Seaborn, iar ceremonia a avut loc cu puțin timp inainte de Craciunul anului trecut, la reședința din Suffolk a starului, potrivit The Sun, informeaza Mediafax.Citește și: Lungmetrajul 'Aquaman 2' va fi…

- Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au casatorit in luna decembrie a anului trecut , insa nu au vrut sa dezvaluie prea multe detalii referitoare la acest eveniment. La doua luni de la marele eveniment, artista a postat, in premiera, fotografii de la nunta lor pe Instagram. View this post on Instagram…

- Naomi Campbell, in varsta de 48 de ani, și fostul component al trupei One Direction, Liam Payne (25 de ani), au fost fotografiați, recent, la centrul de distracții The O2 din Londra. Chiar și așa, fostul supermodel a incercat din rasputeri sa ramana incognito. Zvonurile ca se petrece ceva intre cei…

- Potrivit publicatiei 'Hola', Nadal si Mery Perello s-au logodit in mai 2018 la Roma, insa au pastrat un secret absolut in privinta acestui eveniment. Nadal si Mery sunt impreuna de 14 ani. Rafael Nadal are 32 de ani, iar Maria Francisca Perello "Mery" are 30 de ani si lucreaza in asigurari.…

- Zvonurile cE Miley Cyrus xi iubitul ei s-ar fi cEsEtorit circulau de cateva zile. Azi, celebra cantEreatE xi actritE a confirmat toate cele spuse xi a postat pe contul de Instagram fotografii de la nunta ei cu Liam Hemsworth.

- Graziano Pelle se bucura de vacanța, campionatul chinez fiind in pauza dintre sezoane, și de soare alaturi de frumoasa lui soție. Viktoria Varga și-a innebunit fanii de pe Instagram cu ultimele poze și promisiunea facuta acestora in ajunul Sarbatorilor: "Voi juca rolul fetei bune de Craciun". Nu rata…