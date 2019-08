Ed Sheeran, dat din nou în judecată pentru plagiat Ed Sheeran a fost dat din nou in judecata, fiind acuzat ca „obișnuiește sa plagieze, conștient sau inconștient, munca altor compozitori”. Acest nou scandal vine la scurt timp dupa ce s-a inceput judecarea artistului pentru plagierea piesei lui Marvin Gaye „Let’s Get It On”. Ed Sheeran este acuzat ca a plagiat piesa lui Marvin Gaye din 1973 cand a compus hitul sau „Thinking Out Loud” (2014). Procesul a fost intentat la o instanta din New York, iar, potrivit documentelor, Sheeran a copiat aspecte legate de melodie, ritm, armonii, tobe, bass, tempo etc. Aceasta este pentru a doua oara cand Ed Sheeran… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

