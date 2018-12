Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Ed Sheeran s-a situat pe primul loc in topul celor mai profitabile turnee muzicale din 2018 si a stabilit si doua recorduri in domeniu, printre care cel pentru cele mai mari incasari generate de o serie de concerte a unui artist solo, potrivit Billboard.

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) conduce in clasamentul banilor caștigați in 2018. Șase jucatoare au depașit bariera de 5 milioane de dolari. Sumele puse la bataie in tenis sunt mai mari ca niciodata. Dovada este și numarul de jucatoare care trec de 5 milioane de dolari caștigați. Precedentul record…

- Topul celor mai cautate mașini de pe Autovit.ro pentru primele noua luni ale anului 2018 este deținut de Volkswagen, cu peste 12 milioane de accesari unice, BMW cu peste 11 milioane de accesari și Audi cu peste 10 milioane de accesari. Topul continua cu Mercedez-Benz (6.

- Cantareata Adele s-a mentinut in 2018 pe primul loc in topul celor mai bogati artisti din Marea Britanie cu varste de cel mult 30 de ani, informeaza PA. Artista britanica si-a sporit in acest an veniturile cu 15 milioane de lire sterline si a acumulat o avere totala de 147,5 milioane de…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a depasit-o pe actrita si cantareata Selena Gomez si a devenit cea mai urmarita celebritate din lume pe reteaua de socializare Instagram, informeaza Press Association. Sportivul de 33 de ani, care s-a transferat in acest an la echipa Juventus Torino,…

- Cantautorul britanic Ed Sheeran va sustine un concert la 20 februarie 2019 pe stadionul Centenario din Montevideo, au informat miercuri surse oficiale citate de EFE. Biletele pentru concertul lui Ed Sheeran, considerat artistul cu cel mai mare succes comercial in 2017, s-au pus in vanzare miercuri,…