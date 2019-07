Stiri pe aceeasi tema

- Ed Sheeran a facut spectacol total pe Arena Naționala, in fața a peste 50.000 de fani stranși sa-i asculte live piesele devenite hituri in toata lumea. Artistul s-a aflat pentru prima data in Romania și a reușit sa-și impresioneze publicul doar cu vocea sa și cu o chitara. La final, la bis, artistul…

- Ed Sheeran a facut senzatie pe Arena Naționala! Artistul a fost primit cu bratele deschise de cei cei peste 50 de mii de fani, care au fredonat alaturi de el celebrele piese care au facut inconjurul lumii.

- Ed Sheeran (28 de ani) a susținut miercuri seara un concert pe Arena Naționala in fața a peste 50.000 de oameni și i-a surprins pe toți cei prezenți cand a aparut pe scena imbracat cu un tricou la naționalei Romaniei de fotbal. Mai mult, cantarețul britanic a purtat pe umeri tricolorul și a cantat fluturandu-l,…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a sustinut primul concert in Romania in fata a peste 50.000 de oameni si a facut senzatie pe Arena Nationala in momentul in care a urcat pe scena intr-un tricou al Nationalei de Fotbal si purtand pe umeri tricolorul.

- Ed Sheeran concerteaza pentru prima oara in Romania miercuri, 3 iulie, pe Arena Nationala din Bucuresti. Organizatorii au oferit detalii privind regulile de acces si politica de vanzare a biletelor, care este una foarte stricta.

- Olga Buzova a avut un concert incendiar intr-un local din Capitala. Sute de fani s-au adunat și au cantat impreuna cu vedeta din Rusia. Coregrafia interpretei a uimit fanii, care au cantat și dansat cateva ore impreuna cu ea.

- Artistul britanic Ed Sheeran, care va susține un concert in București pe 3 iulie, pe Arena Naționala, și cantarețul canadian Justin Bieber au lansat o noua piesa, intitulata "I Don't Care", relateaza variety.com, potrivit mediafax.Aceasta este prima piesa noua lansata de Sheeran in ultimii…