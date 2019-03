Ecuaţie rezolvată repede Dolga (min. 8) si Capata (min. 39, penalty) au stabilit scorul primei reprize. La sase minute de la reluare, „samadaii” au mai obtinut o lovitura de pedeapsa, transformata de golgeterul Capata. Scorul final a fost stabilit de gazde, in min. 88, prin Dragan, pentru Ocna Mures – LT Cermei 1-3. Si baietii pregatiti de Radu Anca sunt gata de duelul cu liderul din Lipova. Sa mai spunem ca tanarul Gruiescu a incasat doua galbene in cinci minute, fiind eliminat dupa doar 11 minute petrecute pe gazon. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

