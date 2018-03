Ecuatia ratelor la creditele in lei: inflatia la 5% in mai, dobanda cheie la 3% in decembrie. Cat va fi media ROBOR?

Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia crescuta de zece ori, de la 0,5% in ianuarie 2017 la aproape 5% in ianuarie 2018, ar putea creste indicele ROBOR la 3-3,5%, a declarat joi analistul economic Iancu Guda. Analistii financiari indica o decelerare a cresterii economice in 2018 de la 7% pana la maximum 5%, iar in…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata si, totodata, a confirmat ca programul sau de achizitii de obligatiuni va continua cel putin pana in luna septembrie, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia…

- Senatorii au votat propunerea ca dobanzile pentru creditele de consum si ipotecare sa fie plafonate. Proiectul ii apartine senatorului liberal Daniel Zamfir, care vrea sa le impuna bancilor o dobanda maxima pentru toate imprumuturile imobiliare. Interesant este că, în plenul Senatului, liberalul…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Restrictiile privind ratele de dobanda (interest rate restrictions - IRR) se clasifica in restrictii directe (asupra nivelului ratelor de dobanda - dobanda conventionala, penalizatoare) si restrictii indirecte (privind metodele de calcul -dobanda anuala efectiva , dobanda compusa, variabilitate), alte…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre proiectul privind plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, el precizand ca este adeptul pietei libere, in care statul sa nu intervina. ”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, marti, la 2,09%, de la 2,08% luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a ramas…

- Comisiile reunite - economica, pentru buget si juridica - din Senat au aprobat marti plafonarea dobanzilor pentru creditele ipotecare si de consum si au votat pentru reintroducerea dreptului debitorului de a-si rascumpara un bun de la firma de recuperare. Astfel, comisiile au aprobat o masura prin care…

- Dobanda pentru creditele ipotecare nu ar putea depasi dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala, inmultita cu 2,5. De pilda, la valoarea actuala a BNR, de 2,25 la suta, dobanda pentru creditele ipotecare ar fi de maximum 5,6%.

- Se propune plafonarea DAE la creditele ipotecare si de consum Senatorii din comisiile reunite pentru buget, economica si juridica au dat, astazi, raport favorabil unui proiect de lege privind limitarea dobânzilor anuale efective pentru creditele ipotecare si de consum. Initiatorul proiectului,…

- Dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, au decis, marți, senatorii din comisia economica. Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiatorul propunerii, a precizat, dupa ședința, ca in ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum,…

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017 incoace, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni, același indice a urcat la 2,08%. Indicele ROBOR la trei luni este cel in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,06%, cel mai mare nivel din ultima luna si jumatate, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat recent dobanda-cheie . O creștere a ROBOR se vede automat in creșterea ratelor pentru cei cu…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat,miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea majora de patru sau cinci ori dobanda cheie anul acesta, ajungand la finalul anului la 3%, a declarat, joi, Francois Blogh, director general al BRD-Groupe Societe Generale, intr-o conferinta de presa. "Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie.…

- Banca Naționala a Romaniei ar putea mari dobanda cheie de patru sau cinci ori anul acesta, astfel incat ea sa atinga nivelul de 3%, este de parere, Francois Bloch, director general al BRD-Groupe Societe Generale. Declarația bancherului, vine in contextul in care, chiar ieri, BNR a decis majorarea dobanzii…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Robor la 6 luni, indicator folosit în special în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei, a facut astazi un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% la 2,33%, iar Robor la 3 luni a urcat de la 1,99% la 2,03%, dupa ce BNR a

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai ridicat nivel din ultima luna, la o zi dupa ce Banca Naționala a anunțat majorarea dobanzii cheie la 2,25% pe an. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- Robor la trei luni, principala referinta pentru creditele in lei, a facut astazi un salt, la 2,03%, de la 1,99%, decizia de ieri a BNR de majorare a dobanzii de politica monetara reflectandu-se in evolutia pietei. Robor la 6 luni a crescut de asemenea, de la 2,27% la 2,33, iar…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Decizia boardului BNR de a continua ciclul de intarire a po­li­ticii monetare prin­tr-o no­ua majorare a do­banzii-cheie, pana la 2,25%, se va vedea in do­ban­zile roma­nilor la credite, insa cresterea va fi „margi­na­la“, nu de amploare, dupa cum a aratat Mugur Isarescu, guver­na­torul BNR.…

- ROBOR ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- ROBOR-ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr-o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- "Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la suta pe an de la 1 la suta pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25 la suta pe an de la 3 la suta pe an incepand cu data de 8 februarie 2018", se arata in comunicatul citat de ECONOMICA.NET. BNR a…

- Economia romaneasca este mai sensibila la dobanzi mari decat la un leu mai slab, iar BNR se afla in mijlocul unei dileme, sustine Iancu Guda, services director, Coface Romania. "Inflaţia deja accelerează spre 5% în prima jumătate a anului curent şi avem dobânzi reale…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat au continuat sa creasca pe scadentele medii lungi, la cele cu scadenta la 10 ani inregistrandu-se un avans de trei puncte baza, la 4,515%, cel mai ridicat nivel de la final de noiembrie, spune Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania. Ministerul…

- Cotația oficiala afișata luni de Banca Naționala a României (BNR) este de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depașit, în premiera, pragul de 4,66 lei. Pe piața valutara interbancara moneda europeana a oscilat luni între 4,6654 și 4,6670…

- Liviu Voinea, viceguvernator BNR, le-a declarat investitorilor francezi prezenti la conferinta Euromoney de la Viena ca BNR a inceput un nou ciclu de politica monetara mai stransa pentru a face fata inflatiei. In acest context el a spus ca BNR deja a semnalat clar ca vrea o volatilitate…

- Raport Macroeconomic al Garanti Bank nu aduce vesti bune pentru anul 2018: inflatia va continua sa creasca si va inregistra un salt, de la 1,3% in 2017, la 4% pana la sfarsitul anului, leul se va deprecia pana la 4,78 lei/euro, iar dobanda cheie va creste de la 2, la 2,75%.

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a fost, in decembrie 2017 fata de decembrie 2016, de 3,3%, iar fata de noiembrie a fost de 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,98%, de la 2,03%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- „Alocarea plafoanelor face parte dintr-o strategie multianuala care a fost subiectul hotararii de guvern din 28 noiembrie 2016. Atunci s-a hotarat ca in anul 2018 sa fie alocate 2 mld. lei pentru Prima casa, iar in anul 2021 alocarea va scadea la 1,5 mld. lei", a spus Alexandru Petrescu, seful FNGCIMM,…

- Cursul a facut marti un salt record, de 0,48%, fata de nivelul de luni, pana la 4,6571 lei/euro, apropiindu-se de maximul istoric inregistrat la finele anului trecut l Iar Robor a fost tot in ascensiune.

- Decizia boardului BNR de a majora dobânda-cheie la 2% pe an dupa o pauza de un de­ceniu, nu bruscheaza eco­no­mia, calmeaza anticipatiile in­fla­tioniste si nu risca sa îngreuneze povara creditelor pentru populatie sau companii, dupa cum a declarat Mugur Isarescu,…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a scazut la 2%. Tot luni, BNR a decis sa creasca dobanda de referinta de la 1,75% la 2%. Totodata, indicele Robor la 6 luni a crescut marti la 2,25%, noteaza…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- ♦ Guvernatorul Mugur Isarescu a sustinut ieri ca majorarea dobanzii nu bruscheaza economia l Guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,5%. Decizia boardului BNR de a majora dobanda-cheie la 2% pe an dupa o pauza de un de­ceniu, nu bruscheaza eco­no­mia, calmeaza anticipatiile…

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- Increderea bancii centrale in politicile economice ale PSD-ALDE este una redusa, astfel ca ea a decis ieri sa majoreze, dupa aproape patru ani de stabilitate, dobinda sa cheie. CA al BNR a majorat dobanda de politica monetara de la minimul istoric de 1,75 la 2%, incepand cu data de 9 ianuarie. O astfel…

- BNR a majorat luni, in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu așteptarile majoritații economiștilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administrație…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- In sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la suta pe an de la 1,75 la suta pe an incepand cu data de 9 ianuarie 2018; Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,01%, cel mai mic din 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- In conditiile in care facilitatea de depozit acordata de BNR bancilor comerciale care isi fac depozite la banca centrala este de 0,75%, iar indicele de dobanda Robid la 3 luni (ROBID este rata dobanzii incasata pentru depozitele in lei constituite de catre bancile comerciale la alte banci comerciale…

- Companiile locale nu sunt pre­ga­ti­te sa faca fata cresterilor de do­ban­da, mai mult de jumatate dintre firmele cu credite in lei si in euro fiind afectate semnificativ de o eventuala majorare cu 3 puncte pro­cen­tua­le a ratei dobanzilor atat la lei, cat si la euro, po­trivit unui sondaj efectuat…