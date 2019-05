Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, cofondatorul WikiLeaks, a declarat joi in fata unui tribunal din Londra ca nu doreste sa fi extradat in Statele Unite ale Americii, unde il asteapta un proces pentru 'atac cibernetic' in legatura cu publicarea in 2010 a sute de mii de documente confidentiale, intre care rapoarte…

- Președintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a declarat ca decizia de retragere a azilului politic in cazul fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, a fost luata deoarece acesta a incercat sa inființeze un „centru de spionaj” in cadrul Ambasadei Ecuadorului la Londra, potrivit France 24, scrie Mediafax.„Este…

- Julian Assange a incercat sa creeze un "centru de spionaj" in ambasada Ecuadorului la Londra, a afirmat duminica presedintele ecuadorian, Lenin Moreno, motivand decizia sa de a-i retrage azilul fondatorului WikiLeaks care a fost arestat joi, relateaza AFP. Lenin Moreno, ajuns la putere in 2017, si-a…

- Raportorul special al ONU pentru tortura si alte tratamente crude, inumane sau degradante, Nils Melzer, a estimat vineri ca Julian Assange nu poate beneficia de un ''proces echitabil'' in SUA, tara care a cerut extradarea fondatorului WikiLeaks pentru acte de ''piraterie informatica'', relateaza…

- "O zi trista pentru libertatea presei", a comentat ''lansatorul de alerte'' (''whistleblower'') Edward Snowden dupa ce fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sapte ani in ambasada Ecuadorului de la Londra, a fost arestat de politia britanica, informeaza AFP.…

- Ecuadorul va decide 'in timp util' daca mentine sau nu azilul diplomatic acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 in Ambasada ecuadoriana din Londra, a declarat luni ministrul de externe al acestei tari, Jose Valencia, citat de AFP. 'Decizia va fi luata…

- Echipa de avocați a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, a afirmat ca expulzarea sa din ambasada Ecuadorului la Londra ar fi "ilegala" și ar "incalca dreptul internațional al refugiaților", relateaza site-ul postului CNN."Ar fi o zi trista pentru democrație daca Marea Britanie și Guvernul…

- Guvernul lui Lenen Moreno, care s-a aratat in mai multe randuri deranjat de șederea prelungita a lui Julian Assange la ambasada Ecuadorului din Marea Britanie, va folosi așa-zisa scurgere din dosarul INA Papers, ca pretext pentru a-l scoate pe acesta din sediul misiunii diplomatice din Londra, scrie…