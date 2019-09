Ecuadorul propune o candidatură comună cu Columbia şi Peru pentru CM 2030 ​Presedintelui Ecuadorului, Lenin Moreno, a anuntat ca a propus omologilor sai columbian Ivan Duque si peruan Martin Vizcarra sa prezinte o candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal 2030, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Lenin Moreno a facut anuntul pe pagina sa de Twitter si a precizat ca le-a prezentat proiectul presedintilor din Columbia si Peru cu prilejul unei întâlniri la Leticia, în Columbia, înainte de a participa la Summit-ul pentru Amazonia.

Confederatia de fotbal sud-americana (Conmebol) vrea ca Mondialul 2030 sa fie gazduit pe pamânt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

