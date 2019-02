Ecuadorul, lovit de un seism cu magnitudinea 7, 5 Un seism cu magnitudinea 7,5 a lovit vineri estul Ecuadorului aproape de granița cu Peru, a anunțat Serviciul geologic american, relateaza AFP.

Cutremurul a avut loc la 17 kilometri de orașul Montalvo, la o adâncime de 132 de kilometri, a adaugat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite.

Cele mai multe dintre cutremurele majore înregistrate în America de Sud au avut loc la o adâncime inferioara sau egala cu 70 de kilometri.

Nu a fost înregistrata nicio victima sau prejudiciu material, au spus autoritațile ecuadoriene.

