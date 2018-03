Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ecuadoriene au decis sa nu mai permita accesul la internet pentru Julian Assange, fondatorul Wikileaks, care beneficiaza de azil in ambasada Ecuadorului de la Londra, relateaza site-ul BBC News.

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, considera ca Guvernul a luat o decizie corecta miercuri, 28 martie, cand a decis expulzarea celor trei diplomati rusi ca gest de solidarizare cu Londra pe cazul Skripal. Acesta sustine ca Rusia are o ambasada mai mare decat Republica Moldova.

- Autoritațile din Ecuador i-au taiat accesul la Internet fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care locuiește la ambasada acestei țari din Londra, a anunțat pe Twitter Secretariatul Național al Comunicațiilor din Ecuador. Aceasta decizie a fost luata pentru ca Assange a „incalcat angajamentul scris…

- Un convoi de vehicule a parasit vineri ambasada Marii Britanii la Moscova, inaintea expirarii termenului limita pana la care 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse, transmite Reuters. Decizia este o consecinta a scandalului diplomatic izbucnit intre Londra si Moscova…

- Proiectul de mediere propus Marii Britanii de Ecuador pentru a rezolva cazul lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat la ambasada ecuadoriana la Londra din 2012, este intr-un "punct mort", a recunoscut vineri sefa diplomatiei de la Quito, scrie AFP. "In ce priveste medierea, trebuie sa recunosc…

- Fondatorul WikiLeaks Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat marti ca are la dispozitie un termen de 90 de zile pentru a contesta decizia justitiei britanice de a mentine mandatul de arestare emis pe numele sau, informeaza Reuters. Judecatoarea Emma Arbuthnot…

- Justitia britanica a respins, marti, o noua cerere de ridicare a mandatului de arestare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, transmit Reuters si AFP. Tribunalul din districtul londonez Westminster, care se ocupa de acest dosar, a estimat…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP."Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Actrita Pamela Anderson spune ca Julian Assange este ''un geniu'' si ca acuzatia de viol impotriva sa este o ''inscenare'', informeaza Press Association. Actrita din Baywatch, in varsta de 50 de ani, l-a vizitat luni pe fondatorul WikiLeaks la Ambasada Ecuadorului…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno l-a catalogat, luni, pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks, drept o "problema mostenita", in conditiile in care acesta a primit recent cetatenie ecuadoriana, relateaza site-ul BBC News.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a negat ca Statele Unite isi vor muta ambasada din Israel la Ierusalim in decurs de un an, contrazicandu-l pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. In luna decmebrie, Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, generand un val de nemultumire…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Numele fondatorului Wikileaks, Julian Assange, a aparut intr-o baza de date a guvernului din Ecuador privind codurile numerice personale ale cetatenilor, alimentand speculatia ca acesta ar fi primit cetatenia tarii, precizeaza Reuters.

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweet care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuadorul incearca sa gaseasca o soluție de mediere cu Marea Britanie, astfel incat Assange sa poata parasi ambasada ecuadoriana din Londra,…

