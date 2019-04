Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Quito au suspendat cetatenia ecuadoriana acordata fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, arestat joi la Londra in urma unei cereri de extradare prezentate de Washington, a anuntat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Jose Valencia, potrivit DPA. Cetatenia ecuadoriana a lui Assange…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…

- Fondatorul Wikileaks Julian Assange a fost arestat la ambasada ecuadoriana de la Londra , informeaza BBC News. Arestarea sa vine dupa ce Ecuadorul i-a retras lui Assange dreptul de azil. Julian Assange s-a refugiat in ambasada Eucuadorului in urma cu șapte ani pentru a evita extradarea in Suedia. …

- Ecuadorul va decide 'in timp util' daca mentine sau nu azilul diplomatic acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 in Ambasada ecuadoriana din Londra, a declarat luni ministrul de externe al acestei tari, Jose Valencia, citat de AFP. 'Decizia va fi luata…

- Autoritatile din Grantham, orasul natal al lui Margaret Thatcher, decedata in 2013, au decis marti sa gazduiasca o statuie dedicata fostului prim-ministru al Marii Britanii, a carei amplasare la Londra a fost refuzata.