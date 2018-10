Stiri pe aceeasi tema

- Ecuador și Venezuela au expulzat șefii de misiune ai ambasadelor lor in cea mai grava criza diplomatica dintre cele doua țari din ultimii ani, dupa declarația ministrului venezuelean de Comunicare, Jorge Rodriguez, care l-a acuzat de minciuna pe președintele ecuadorian Lenin Moreno, relateaza EFE.Primul…

- Spania si Chile s-au declarat pregatite luni sa ajute Venezuela sa treaca peste criza in care se afla, cu ocazia unei vizite la Santiago de Chile a sefului guvernului spaniol Pedro Sanchez, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Pentru ca Venezuela sa gaseasca rapid o solutie, va fi nevoie de ajutorul…

- O noua zi, o noua devalorizare istorica a lirei turcești. Moneda s-a prabușit vineri cu 6% fața de dolar Lira turceasca s-a devalorizat cu peste 6% vineri fața de dolar, pe fondul crizei diplomatice dintre Ankara și Washington, scrie Financial Times.

- ''Unde se ascunde cancelarul? La resedinta sa de vara sau este alaturi de mama sa in varsta de 90 de ani in Uckermark? Criza conjugala? Probleme medicale? Misiune secreta?'', a scris joi cotidianul de mare tiraj Bild. Intrebata luna trecuta despre planurile sale de vacanta, Merkel (64 de ani) le-a raspuns…

- Presa germana se intreaba unde se afla Angela Merkel, dupa ce sotul ei a fost vazut singur intr-o vacanta in nordul Italiei. In anii trecuti, media a publicat fotografii cu Angela Merkel si Joachim Sauer in timp ce faceau drumetii in Alpi, dar pana acum in aceasta vara acesta din urma a fost surprins…

- Stadiul actual si modalitatile de impulsionare a relatiilor moldo-indiene, colaborarea in cadrul organizatiilor internationale, precum si oportunitatile de diversificare a relatiilor comercial-economice au fost discutate astazi de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii

- The Parker Solar Probe, o sonda robotica de marimea unei mici masini, este prevazuta sa fie lansata dupa data de 6 august de la baza Cape Canaveral din Florida, pentru o misiune estimata sa dureze sapte ani.