- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o ''serie de grave comploturi'' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului,…

- Unul dintre liderii politici ai lumii a inceput razboiul impotriva știrilor false. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca va propune modificari legislative care sa impiedice manipularea opiniei publice prin utilizarea așa-numitelor "fake news".

- Donald Trump a scris pe Twitter ca James Comey, mana dreapta a lui Hillary Clinton, a fost acuzat de incalcarea protocoalelor de securitate de baza. "A pus Parole Secrete in mainile agenților straini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La inchisoare! Trebuie ca Departamentul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca a fost lansata o campanie de denigrare si defaimare impotriva ei si a municipalitatii, dar ca acest lucru nu o sperie pentru ca este „tabacita” si a mai trecut prin asta. Edilul sustine ca sunt angajate firme de PR ca sa denigreze Primaria…

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- Damian Draghici lanseaza o campanie contra rasismului Damian Drãghici. Foto. Luciana Gingarasu. Europarlamentarul si artistul Damian Draghici lanseaza, de astazi, în nume propriu, o campanie intitulata "Stop rasism". Mesajul campaniei va fi promovat la toate concertele…

- În judetul Cluj, campania se va desfasura în localitatile Floresti, Turda si Cluj-Napoca si presupune distribuirea unor ziare si a unui chestionar. Câteva zeci de mii de chestionare vor fi astfel completate de membrii USR ca urmare a dialogurilor cu cetațenii, anunta reprezentantii…

- Asociatia "Colectiv GTG3010" lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru implementarea unui program national de educatie a copiilor in caz de incendiu, informeaza un comunicat al organizatiei transmis luni AGERPRES. "In Romania au loc peste 2.000 de incendii pe luna, iar arsurile sunt a patra…

- Comisarul european Margrethe Vestager va anunta o investigatie oficiala imporiva aranjamentelor fiscale din Olanda ale retailerului suedez de mobila, care ar fi ajutat Ikea sa evite plata unor taxe de aproape 1 miliard de de euro, in perioada 2009-2014, potrivit estimarilor incluse intr-un raport prezentat…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica ”Romania 3.0”, despre care susține ca nu are scop politic, ci are drept scop lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. ”Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa…

- Donald Trump a criticat din nou, ca in precedentul discurs din luna iunie, mișcarea Rezist. "Acești rezistenți rezista. Și Hillary a rezistat. Și ce a facut? A pierdut alegerile. Ei rezista la voința poporului american. La asta rezista, de fapt" a spus președintele Donald Trump. Mișcarea…

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 9 impotriva si o abtinere. Cele 187 de amendamente vor fi trimise in anexa la comisiile reunite pentru buget-finante, iar fiecare initiator isi va sustine amendamentul, conform unei propuneri a presedintelui Comisiei pentru transporturi…

- Cateva mii de persoane au protestat, duminica, in centrul capitalei ucrainene Kiev impotriva arestarii fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, un lider marcant al opozitiei ucrainene, si au cerut suspendarea presedintelui Petro Porosenko, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri cu o larga majoritate o motiune vizand deschiderea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. Rezolutia, propusa de democratul de Texas Al Green, a fost respinsa cu 364 de voturi pentru si 58 impotriva.…

- Reprezentanții PSRM iși exprima indignarea fața de decizia Partidului Democrat de a introduce pe ordinea de zi a sedintei Parlamentului Republicii Moldova proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului.

- Președintele Autoritații Naționale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a contactat mai multe țari arabe și non-arabe pentru a evita ca SUA sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului și a avertizat ca o astfel de decizie ar compromite procesul de pace pe care administrația americana incearca…

- Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al SUA, Michael Flynn, este pregatit sa depuna marturie ca insusi presedintele Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rusii pe cand actualul lider al SUA era candidat prezidential, a relatat vineri postul de televiziune ABC News, citat…

- Un atac cu grenada impotriva unor militari francezi, la Ouagadougou, a marcat sosirea presedintelui francez Emmanuel Macron in Burkina Faso, in cadrul primului sau turneu in Africa, menit sa initieze o „noua etapa” a relatiei Frantei cu acest continent, relateaza AFP, citata

- Pe 22 noiembrie, Primaria Brasov a demarat consultarea publica pentru „PUZ locuinte colective strada Petofi Sandor nr 43 - 45”, iar brasovenii care fac parte din grupul civic „Pro Schei” au inceput o campanie de strangere de semnaturi de la cetatenii care nu doresc realizarea acestui proiect imobiliar.…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova s-a lansat in campania electorala. Presedintele PSRM, Zinaida Greceanii, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca de saptamana viitoare vor incepe pregatirile si vor numi candidatii pentru circumscriptiile uninominale.

- O marca de incalțaminte italiana și-a retras vineri o plangere in justiție depusa in urma cu un an pe numele lui Ivanka Trump, invocand similitudini in mai mult modele de incalțaminte pentru femei fabricate de firma fiicei actualului președinte al SUA, Donald Trump, relateaza EFE. Cazul…

- Mii de zimbabweeni au iesit sambata dimineata pe strazile din Harare pentru a-si arata sprijinul fata de preluarea puterii de catre armata, masura survenita in aceasta saptamana, si pentru a-i cere presedintelui Robert Mugabe sa renunte oficial la putere, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres.…

- PNL a depus vineri la Parlament, impreuna cu cei de la USR, motiunea de cenzura impotriva guvernului PSD-ALDE condus de Mihai Tudose, titlul insa facand referire la Liviu Dragnea - "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Motiunea are 44 de pagini si a fost semnata de 148 de parlamentari de la…

- PNL si USR au depus vineri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Motiunea a fost semnata de 148 de parlamentari. "Aceasta motiune de cenzura vine in sprijinul celor loviti si mintiti de guvernare",…

- Liderii grupurilor parlamentare PNL vor depune vineri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva guvernului condus de Mihai Tudose, avand titlul "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma".Vezi in text aritmetica parlamentara

- Un grup de democrati din Camera Reprezentantilor a Congresului american a anuntat miercuri ca va initia o procedura de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, un demers care are insa sanse reduse de succes in conditiile majoritatii republicane din Camera, informeaza Associated Press si…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, sambata, ca liderul rus, Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summit-ul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Contactat de CNN, secretarul de presa…

- Suporterii dinamoviști din Peluza Catalin Hildan par sa fi ajuns la capatul rabdarii cu Ionuț Negoița, finanțatorul echipei din "Ștefan cel Mare". Vestea transferurilor lui Costache și Nemec la CFR Cluj i-a infuriat pe ultrași, care au avut o serie agresiva de comentarii pe facebook la adresa boss-ului…

- E nevoie de numai 10 minute pentru ca un copil sa iși piarda increderea in sine și in ceilalți, iar consecințele pe termen lung asupra dezvoltarii emoționale și integrarii sociale sa fie extrem de grave. Sunt cele 10 minute de pauza, in care unu din patru copii din școlile romanești este victima a bullying-ului,…

- Sute de oameni au fost arestati la Moscova pentru ca au participat la o manifestație neautorizata impotriva președintelui Putin. Protestatarii voiau de fapt sa marcheze aniversarea centenarului "Marii Revoluții din Octombrie" cu o alta revolutie.

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a ajuns luni la FBI dupa ce a fost somat sa se predea autoritatilor federale, in cadrul anchetei asupra implicarii Rusiei in campania prezidentiala din Statele Unite condusa de procurorul special Robert Mueller, relateaza AFP. Un asociat…

- Fiul cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr, va lansa doua proiecte rezidențiale in India, ale Organizației Trump, in urmatoarele saptamani, continuand promovarea imperiului Trump, in ciuda ingrijorarilor privind conflictele de interese ale președintelui american, care face afaceri cu guverne…

- In Europa, una din șase femei este diagnosticata cu cancer la san. Cancerul mamar aduce anual pe patul de spital aproape 9.000 de romance. Organizația Studenților Farmaciști(OSF) și Societatea Studenților Mediciniști din Craiova (SSM), in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica ...

- Radioteleviziunea britanica BBC a anuntat miercuri ca a depus la Organizatia Natiunilor Unite o plangere impotriva Iranului, pentru "o campanie sustinuta de hartuire si persecutie" a jurnalistilor, informeaza DPA. Plangerea a fost adresata raportorului special al ONU pentru libertatea de exprimare,…

- Forțele irakiene au lansat joi un asalt impotriva ultimului bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in Irak, in același timp in care kurzii au anunțat o ofensiva irakiana impotriva forțelor lor in nordul țarii la granița cu Turcia, relateaza AFP. Jihadiștii mai dețin în…

- Noul partid are cateva tente ascunse de naționalism, in incercarea de a atrage membri respinși de extrema-dreapta și de Partidul Justiției și Dezvoltarii (AKP) al lui Erdogan, un grup islamic conservator.Meral Aksener a fost ministru in anii '90, iar recent a fost membru al parlamentului…

- ESET, unul dintre liderii mondiali in domeniul securitații cibernetice, lanseaza astazi cea mai noua gama de produse pentru utilizatorii de acasa, gandita sa protejeze impotriva amenințarilor emergente de pe internet, inclusiv impotriva malware-ului, a virușilor sau a secvențelor malware ce subtilieaza…

- Liberalii ies la atac si lanseaza o campanie de constientizare a bucureștenilor și a administrației despre problema grava a traficului din Capitala. Presedintele PNL Bucuresti sustine, intr-un comunicat de presa, ca sute de voluntari vor porni pe strazile din Bucuresti si vor informa cetatenii. Mai…

- Romica Parpalea, cunoscut drept „mortul lui Dragnea” sau denuntatorul de la „Referendum”, s-a prezentat joi la DNA pentru a fi audiat de procurori. Potrivit Agerpres, acesta s-a prezentat pentru a-si sustine mai multe plangeri formulate impotriva presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si a ministrului Afacerilor…

- Romania se confrunta cu o situație alarmanta, ce pune in pericol sanatatea copiilor. Obezitatea infantila este o afecțiune extrem de grava care pare sa ia amploare pe teritoriul țarii noastre, in ciuda faptului ca in strainatate demersurile de a-i indruma pe cei mici catre o alimentație sanatoasa au…

- Primaria municipiului Ploiești, in parteneriat cu Asociația Diabeticilor din Prahova, va invita sa participați duminica, 15 octombrie 2017, la evenimentul THE FUN RIDE. Derulata sub motto-ul „Pedalam prin Ploiești ca sa invingem diabetul și obezitatea”, acțiunea are drept scop promovarea…

- Mii de bolivieni au marsaluit marti pe strazi in orasele din intreaga tara andina pentru a protesta impotriva incercarilor presedintelui de stanga Evo Morales de a candida pentru un al patrulea mandat in 2019, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. Morales a acceptat infrangerea la…

- Sindicatele din Franta au facut un apel catre milioanele de angajati din sectorul public sa participe la greva de o zi, in cadrul actiunii impotriva planurilor de reforma ale presedintelui Emmanuel Macron. Amploarea acestei mobilizari este fara precedent in ultimii zece ani. In acest context executivul…

- Reteaua sociala Facebook a determinat victoria actualului presedinte al SUA, Donald Trump, la alegerile din 2016, in timp ce Twitter i-a servit pentru a vorbi cu oamenii, a apreciat duminica Brad Parscale, fostul director de campanie pentru tehnologii digitale al lui Trump intr-un interviu pentru…