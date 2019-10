Ecuador: Noi incidente au izbucnit în apropierea Parlamentului Manifestantii, printre care unii purtau scuturi pe care scria "garda indigena", au mai incercat sa intre in Parlament luni. Fortele de ordine, care au izolat cartierul, au facut uz de gaze lacrimogene. In fata, sute de persoane cu masti pe fata si inarmate cu bastoane au incercat sa inainteze aruncand cu bolovani. Fumul de gaz s-a amestecat cu cel al baricadelor incendiate, facute din pneuri si crengi. Tara este zguduita de la inceputul lui octombrie de o miscare sociala inedita dupa 2007, marcata de blocarea drumurilor si puturilor de petrol in Amazonia, manifestatii uneori violente,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

