Quito se prabusea sambata in haos in pofida intrarii in vigoare a starii de asediu si controlului militar, in cea de-a 11-a zi a unei crize sociale fara precedent provocate de reforme economice legate de un imprumut din partea Fondului Monetar International (FMI), comenteaza AFP. La mijlocul zilei, mai multi nor de fum pluteau deasupra orasului situat la 2.850 de metri altitudine, reflectand tirurile incrucisate cu rachete artizanale si grenade lacrimogene intre manifestanti si forte de ordine. In plus, manifestanti purtand cagule au incendiat sediul inspectiei generale a finantelor, in nordul…