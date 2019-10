Ecuador: Acord între guvern şi indigeni pentru încetarea crizei Guvernul ecuadorian si miscarea indigena au ajuns duminica la un acord pentru a iesi din criza sociala care a paralizat tara timp de 12 zile si care a facut sapte morti si 1.300 de raniti, controversatul decret de eliminare a subventiilor la combustibili fiind retras, relateaza luni AFP. Cele doua parti au convenit asupra pregatirii unui nou decret care anuleaza decretul 883 ''privind benzina'' si cu acest acord mobilizarea se incheie, a anuntat Arnaud Peral, reprezentant al ONU in Ecuador, care a mediat dialogul impreuna cu Biserica Catolica. Quito se prabusea sambata in haos… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

