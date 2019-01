Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in capitala Afganistanului, Kabul, unde un incendiu declansat intr-o benzinarie a cuprins un bloc din apropiere. 3 oameni au murit si 27 au fost raniti, 6 dintre ei fiind in stare critica.

- Un accident in lant pe o autostrada din Florida, urmat de un incendiu puternic, a dus la moartea a sapte persoane si la ranirea a cel putin alte sapte, scrie USA Today.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea! Accidentul,…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters.Vasip Sahin a afirmat ca trenul de mare viteza care circula spre provincia Konya (centru)…

- Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au fost mobilizati in centrul orasului Strasbourg. Presedintele Emmanuel Macron a fost informat despre incident si a incheiat brusc o receptie la care erau invitati parlamentari, desfasurata la Palatul Elysee.

- O mama și fiul ei au murit in urma unui incident petrecut in Germania. Femeia de 56 de ani a fost atacata de fiul ei de 25 de ani cu un cuțit. Acesta se afla sub influența drogurilor. La scurt...

- Potrivit unui prim bilanț, 10 persoane au murit și alte zeci au fost ranite, la doi pași de Romania! S-a intamplat in urma cu puțin timp, dupa ce o explozie ingrozitoare a zguduit un... colegiu din Crimeea- zona anexata Rusiei. Read More...

- La începutul celei de-a patra zile de desfașurare a exercițiului "Seism 2018", potrivit scenariului, se înregistreaza peste 4.380 de persoane decedate, 8.040 de persoane ranite și aproximativ 50.000 persoane fara adapost, anunța IGSU. 48.000 de consumatori au ramas fara electricitate…

- Saptesprezece persoane au fost ranite in urma coliziunii intre un tren de pasageri si un camion in sudul Germaniei, a anuntat luni politia germana, citata de dpa. Soferul camionului a pozitionat...