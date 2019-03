Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani din judetul Buzau a murit din cauza gripei. Tot in judetul Buzau, autoritatile de sanatate publica au confirmat miercuri un focar de gripa la o gradinita cu program prelungit din oras.Potrivit medicului epidemiolog Carmen Scintei din Directia de Sanatate Publica Buzau,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba informeaza, persoanele cu certificat de incadrare in grad de handicap de pe raza județului Alba, ca incepand de luni, 25 februarie 2019, se elibereaza biletele gratuite de calatorie. Eliberarea biletelor gratuite de calatorie…

- O specie de testoasa gigant de Galapagos a fost declarata oficial disparuta de un secol, insa carapacea unui exemplar adult s-a ivit brusc in peisajul vulcanic al unei insule din Galapagos, ceea ce ii incurajeaza pe oamenii de stiinta sa porneasca in cautarea altor exemplare ale acestei testoase…

- Apostila este procedura simplificata de supralegalizare a mai multor acte si este aplicata doar de catre statele care sunt parti la Conventia incheiata la Haga la data de 5 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficial straine. Este o procedura impusa de…

- Deutsche Telekom a dat in judecata Agentia Federala pentru Retele din Germania, pentru a contesta preconditiile de participare la o licitatie referitoare la frecventele de retele 5G, potrivit publicatiei Die Welt, transmite Reuters.Citește și: SURSE - Cu cine a negociat Tudorel Toader intrarea…

- Domnule Ambasador, imediat ce ați prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Moldova, ați pornit sa vizitați localitați din afara Chișinaului, inclusiv Ungheniul. Care este scopul acestor vizite și ce sperați sa vedeți și sa auziți aici? Scopul vizitei la Ungheni este același ca și…

- Romanii vor avea o noua sarbatoare, pe 25 septembrie: Ziua daruirii, in care se vor organiza programe și manifestari culturale, educative, artistice și de voluntariat, cu caracter social. „Daruirea este, inainte de toate, un act profund și personal, izvorat dintr-o nevoie umana, aceea de a fi bun, generos”,…

- Autoritațile britanice au eliberat duminica cele doua persoane reținute in legatura cu perturbarea traficului aerian pe aeroportul Gatwick din Londra din cauza unor drone, care au zburat in repetate randuri in apropiere de pista aeroportului, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.