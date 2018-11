Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi tehnologii de plata ale Mastercard, printre care si Pepper, robotul umanoid pentru care Mastercard a creat prima aplicatie destinata cumparaturilor, au fost prezentate in premiera in Romania. Tehnologiile au fost expuse in cadrul Mastercard Technology Summit, eveniment organizat de Mastercard…

- Pornita in urma cu trei ani și plasata simbolic sub semnul unitații, al lui 1 Decembrie și al orașului Alba Iulia, mișcarea RePatriot are drept scop repatrierea prin antreprenoriat a romanilor care au plecat din țara și au afaceri in Occident, realizarea de legaturi intre aceștia și antreprenori din…

- Cetațenii din Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova ar putea vorbi la telefon fara a achita tarife de roaming. Subiectul a fost discutat astazi in cadrul reuniunii șefilor de Guverne GUAM, se arata intr-un comunicat de presa.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au discutat, miercuri, despre vizita pe care președintele Senatului a efectuat-o la Parlamentul European, Tariceanu povestindu-i liderului social-democrat despre intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles.Liderul ALDE,…

- Potrivit raportului Kaspersky Lab IoT, in prima jumatate a anului 2018, dispozitivele IoT au fost atacate cu peste 120.000 de versiuni de malware – mai mult decat triplu fața de tot anul 2017. Compania avertizeaza ca aceasta creștere a familiilor de malware pentru dispozitive inteligente continua o…

- Scandal la Primaria Țicleni. Un consilier local a fost amendat cu suma de 50 de mii de lei. Asta dupa ce și-ar fi construit casa fara a obține autorizație de construcție. Constantin Branescu susține ca deși edilul din Țicleni a trecut cu vederea lipsa autorizației in anul 2013, atunci cand acesta…

- „Nu-i mai luați apararea raspopitului asta! Sa nu mai auzim de el, infractorul, impostorul!”, a tunat consilierul PNL Adriana Ungureanu. Managerul Filarmonicii „Oltenia“, Gabriel Zamfir, a intrat, joia trecuta, in colimatorul consilierilor locali din partea PNL, in timpul ședinței ordinare ...

- In contextul ofertei pe care spune ca a facut-o pentru Dan Nistor, mijlocașul de 30 de ani de la Dinamo, Gigi Becali i-a dat replica lui Cornel Dinu, cel care a spus ca fotbalistul valoreaza 2-3 milioane de euro. (Vezi aici declarațiile) "Pai face Nistor 2-3 milioane de euro? Mai are un an și jumatate…