- Tehnologiile digitale in școli sunt daunatoare. De aceasta parere sunt specialiștii. Subiectul a starnit dezbateri aprinse peste ocean dupa ce au aflat ca elita tech din Silicon Valley nu permite folosirea gadget-urilor digitale in școlile unde invața copii lor.

- Cele mai noi tehnologii de plata ale Mastercard, printre care si Pepper, robotul umanoid pentru care Mastercard a creat prima aplicatie destinata cumparaturilor, au fost prezentate in premiera in Romania. Tehnologiile au fost expuse in cadrul Mastercard Technology Summit, eveniment organizat de Mastercard…

- Sotul directoarei adjuncte de liceu din Bihor care a murit in urma unei intoxicatii a fost externat din spital, vinerea trecuta si s-a intors acasa, barbatul urmand sa fie audiat in zilele urmatoare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Salonta, care fac deja cercetari in cazul celor doi…

- Au fost deschisi cu fanii si le-au impartasit si cele mai mici detalii din frumoasa perioada a vietii lor, insa au ales sa nu arate chipul micutului Matthias. Betty Salam si Catalin Visanescu au fost pusi in situatia de a raspunde admiratorilor care se intrebau de ce au facut proaspetii parinti aceasta…

- Din ce in ce mai multe gulere albe din celebra zona tehnologica din sudul orasului San Francisco incep sa se revolte si sa conteste deciziile conducerii la varf. Si nu este vorba de conditiile de munca. In luna august, The Intercept dezvaluia ca Google colabora cu guvernul chinez pentru a lansa un motor…

- Faptul ca radiatiile emise de ecranele gadgeturilor si ale calculatoarelor sunt daunatoare nu reprezinta o noutate, insa cercetatorii spun ca au descoperit acum exact cum actioneaza acestea asupra ochilor.