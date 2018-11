Ecovillas Company dezvolta Loft Green Apartments, un ansamblu rezidential de tip boutique, in Mogosoaia, cu o investitie de 10 mil. euro

Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele zile, se va stabili firma castigatoare si se va emite ordinul de incepere a lucrarilor la Centrul pentru persoane varstnice din satul Manga, comuna Voinesti. Acolo se va lucra si pe timp de iarna, dat fiind faptul ca sunt foarte multe lucrari de executat in interiorul cladirii. Pe 14.03.2018,…

- Ceetrus Romania investeste 10 milioane de euro in extinderea centrului comercial din Satu Mare cu 9.000 de metri patrati. Reamenajarea si extinderea sub forma unui strip mall si construirea unui cinema vor fi gata spre finalul anului urmator. Odata cu incheierea acestor lucrari, investitorul va incepe…

- 12 strazi din intravilanul orașului Ocna Mureș vor intra in proces de reabilitare, in perioada imediat urmatoare, dupa ce primaria a semnat un contract de lucrari cu S.C. Florea Grup S.R.L. in valoare de 10.594.859 de lei fara TVA. Finanțarea este asigurata de Ministerul Dezvoltarii prin PNDL. Este…

- Dupa zeci de ani in care construcțiile provizorii au transformat vechea piața de legume și fructe Big Berceni, intr-un bazar fara o arhitectura coerenta, Primaria Sectorului 4 a finalizat proiectul care vizeaza modernizarea, extinderea și desființarea parțiala a construcțiilor din Ansamblul Piața…

- Compania de dezvoltare imobiliara Caba Group din Turcia a lansat proiectul rezidential 102 The Address, un concept imobiliar mixt, care implica o investitie in valoare de 50 de milioane de euro. Situat pe Strada Barbu Vacarescu, proiectul rezidential...

- Cei mai multi cumparatori de locuinte pentru a le inchiria ulterior cauta apartamente in zona centrala a Bucurestiului, deoarece este vorba, de regula, de persoane cu venituri mai mari, este de parere Daniel Tudor, CEO si fondator The Concept Real Estate Advisers, speaker in cadrul evenimentului ZF…

- Grupul Radacini, unul din principalii distribuitori de autoturisme din Romania, a creat o divizie dedicata sectorului imobiliar prin care va construi proiectul rezidential premium Aviatiei Tower.

- Sedinta extraordinara de ieri a CJ s-a tinut la limita, 20 dintre cei 37 de consilieri fiind prezenti dupa convocarea loc „din scurt". Motivul a fost adoptarea a trei proiecte de hotarare pentru accesarea de fonduri nerambursabile ce vizeaza doua cladiri de patrimoniu: Casa „Nicolae Gane" si fostul…