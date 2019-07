Ecouri după eclipsele verii 2019! Ce efecte sunt pentru următoarele șase luni! Pe data de 16 iulie 2019 am trait cu totii cea de-a doua eclipsa a sezonului verii acestui an, eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn care a putut fi vizibila si pe teritoriul Romaniei. Eclipsa de Luna inseamna ca Pamantul trece printre Soare si Luna, blocand lumina Lunii. Desi eclipsa aceasta a trecut, de fapt ambele eclipse ale verii 2019 au trecut, efectele lor abia s-au nascut cu ocazia fenomenului astral in sine. Aceste efecte au o intindere de aproximativ 6 luni, prin schimbari si evenimente de viata ce se vor intampla. La ce sa te astepti in continuare in urmatoarele 6 luni? Eclipsa… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 16 spre 17 iulie 2019 are loc o eclipsa partiala de Luna. Magnitudinea eclipsei in momentul fazei maxime va fi de 0.6531 sau 65.31%, Luna va intra destul de mult in conul de umbra al Pamantului. Eclipsele de Luna se produc atunci cand Pamantul este pozitionat intre Soare si Luna, umbra…

- Horoscop dragoste. Saptamana 15-21 iulie 2019 are semnificatii aparte din punct de vedere astrologic. Avem cea de-a doua eclipsa a verii, mai exact eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie. Intreaga atmosfera a saptamanii se invarte in jurul acestui mare eveniment. Lunile pline…

- Iata horoscopul saptamanal 15-21 iulie 2019. Avem cea de-a doua eclipsa a acestei veri. Este vorba de eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie iar intreaga atmosfera a saptamanii se invarte in jurul acestui mare eveniment. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Ce simti ca ai vrea sa citesti…

- In data de 2 iulie se va produce o eclipsa de Soare totala, iar fenomenul va fi vizibil doar din regiunea Pacificului, Argentina si Chile, potrivit presei internationale. Eclipsele de Soare se observa numai din anumite locuri de pe glob, iar faza maxima de totalitate, doar pe o fasie lata de aproximativ…

- O eclipsa de Soare totala se va produce maine, iar fenomenul va fi vizibil doar din regiunea Pacificului, Argentina si Chile, potrivit presei internationale, potrivit Mediafax. Eclipsele de Soare se observa numai din anumite locuri de pe glob, iar faza maxima de totalitate, doar pe o fasie lata de aproximativ…

- In data de 2 iulie se va produce o eclipsa de Soare totala, iar fenomenul va fi vizibil doar din regiunea Pacificului, Argentina si Chile, potrivit presei internationale. Eclipsele de Soare se observa numai din anumite locuri de pe glob, iar faza maxima de totalitate, doar pe o fasie lata... The post…

- Eclipsele de Soare se observa numai din anumite locuri de pe glob, iar faza maxima de totalitate, doar pe o fasie lata de aproximativ 200 de kilometri, de aici si raritatea lor, potrivit site-ului Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti. Pe 2 iulie, Luna se va plasa intre Terra…

- Horoscopul lunii iulie e influențat de doua fenomene importante. In iulie va avea loc eclipsa totala de Soare ce va avea loc pe 2 iulie, in Rac. Un alt eveniment important al lunii de urmeaza este eclipsa parțiala de Luna. Aceasta va avea loc in Capricorn, pe 17 iulie. Aceste doua evenimente vor aduce…