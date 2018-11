Stiri pe aceeasi tema

- In luna iulie a acestui an, municipiul Sfantu Gheorghe era primul oraș din județ care se putea lauda cu o stație de incarcare rapida a autoturismelor electrice. Stația destinata deținatorilor de autovehicule cu motoare electrice și hibrid a fost inaugurata in fața hotelului Park, din centrul orașului.…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe este invitat la a XX-a ediție a concursului national de teatru PADIF, care se va desfasura intre 26-28 octombrie la Cehu Silvaniei, unde va sustine patru reprezentatii cu doua productii: „Chipul din oglinda apei” și „Cercul prietenilor neștiuți sau Picnic…

- Pianistul oradean Zoltan THURZO susține vineri, 19 octombrie, la Centrul de Cultura Arcuș, un recital interactiv de pian pe tema „Universul patrimoniului muzical”. Recitalul va avea loc la ora 18.00, la sediul din Sfantu Gheorghe al Centrului de Cultura Arcuș (strada Oltului, nr.6). „In program sunt…

- Patruzeci de tineri institutionalizati din judetele Covasna si Harghita vor participa la un proiect, initiat de Teatrul independent Osono din Sfantu Gheorghe, ce are ca scop imbunatatirea perceptiei de sine si relationarii cu societatea. Managerul teatrului, Fazakas Misi, a precizat ca proiectul intitulat…

- Consiliul Local (CL) Sfantu Gheorghe a aprobat ieri, in cadrul ședinței ordinare, proiectul de hotarare ce vizeaza stabilirea cuantumului burselor și numarul de burse ce se pot acorda elevilor din invațamantul preuniversitar de stat din municipiu. Conform proiectului de hotarare, s-a aprobat cuantumul…

- In perioada 29 -30 septembrie, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a opta ediție a Targului de Toamna. La evenimentul de toamna, axat pe tema paiului, organizatorii ii așteapta pe toți cei interesați cu activitați pentru copii, produse de targ, produse tradiționale…

- Interviu cu sportivul și antrenorul de gimnastica artistica, Liviu Botoș Și-a descoperit pasiunea pentru gimnastica inca din copilarie și de atunci s-a dedicat in totalitate acestui sport. De-a lungul timpului, Liviu Botoș a obținut rezultate importante atat ca antrenor, cat și ca sportiv. In anul…

- Un numar de 30 de tineri din Romania, Ungaria, Belgia și Danemarca participa incepand de vineri, 10 august, și pana in 15 august, la o tabara de teatru și de dezvoltare a personalitații, derulata la Chichiș. Tabara este organizata de Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe și va cuprinde doua…