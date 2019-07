Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 15 iulie 2019, bugetul Programului Rabla Plus pentru persoanele fizice se va suplimenta cu 15 milioane de lei, fiind pentru prima data in istoria programului cand se epuizeaza sumele alocate. Bugetul alocat inițial pentru persoanele fizice, in valoare de 15 milioane de lei, a fost…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca ordonanta de urgenta privind referendumul va fi adoptata in sedinta de Guvern de astazi, ea precizand ca forma finala a acesteia va fi rezultatul unei discutii prealabile cu secretarul general al Executivului si cu reprezentantii AEP, potrivit Agerpres. „Pentru…