Stiri pe aceeasi tema

- ​Vin pericole pe care, intr-un fel, nu le-am vazut prea des in trecut, de aceea este incredibil de important sa fim foarte prudenți in politicile economice, pentru ca vei avea nevoie de toate supapele de siguranța in perioada care vine, a declarat Hans Timmer, economist – șef al Bancii Mondiale pentru…

- Evolutiile economice inregistrate peste tot in lume sugereaza ca - desi in prezent numarul persoanelor care traiesc in conditii de saracie extrema este mai mic - aproape jumatate din populatia lumii (adica 3,4 miliarde de persoane) se straduieste sa-si asigure nevoile de baza, conform studiilor Bancii…

- Umbla vorba prin oras ca sunt mari probleme la varful Politiei Locale. Se pare ca seful a intrat in dizgratiile conducerii Primariei Baia Mare. Pare-se ca omul, chiar daca e colonel in rezerva, nu vrea sa joace dupa cum i se canta, stiut fiind faptul ca ani la rand a luat urma infractorilor judetului,…

- Documente atasate: Raport In raport, Comisia propune modificarea legii de organizare a SRI, dar și acceptul pentru a incepe o ancheta pentru a vedea exact cați bani s-au cheltuit pentru aceste interceptari."In Romania s-a legiferat prin hotarari CSAT. In perioada anului 2004, restrangerea…

- Dupa ce pesta porcina africana a dus la sacrificarea a peste 140.000 de porci pana in prezent, o noua boala, la fel de grava, amenința de data aceasta efectivele de oi și capre din Romania. Se numește pesta micilor rumegatoare (PMR) și a fost depistata la ferme din Bulgaria, potrivit DIGI24. Pesta Micilor…

- Chimicalele precum perfluoroalkyl si polyfluoroalkyl (sau PFAS-uri), gasite in mediu, duc la cresterea in greutate, dar acelasi studiu realizat de cercetatorii de la Harvard Medical School arata ca dieta si exercitiile fizice combat efectele...

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 4,1 miliarde euro, la 97,582 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de…

- Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dragos Anastasiu, a declarat miercuri, la Constanta, referitor la actuala criza a fortei de munca, ca aducerea de muncitori din strainatate este o solutie pe termen scurt, importanta fiind profesionalizarea celor din tara. "Vedem…