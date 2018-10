Stiri pe aceeasi tema

- Imbatranirea populatiei Europei risca sa antreneze recesiuni mai lungi si reveniri mai slabe, ceea ce ar ridica noi constrangeri in materie de politica monetara, a avertizat miercuri economistul sef al Bancii Centrale Europene (BCE), Peter Praet, potrivit Reuters. Exista o relație stransa intre structura…

- Autoritațile au inceput in mod oficial, de anul trecut, cu un nou model de creștere economica bazata pe marirea salariilor. Aceasta a pornit din zona publica, iar privatul a fost nevoit sa se conformeze. Totuși, mare parte dintre specialiștii in economie, atat romani cat și straini, nu sunt de acord…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook".…

- Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat marti, FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1…

- BRUXELLES, 25 septembrie 2018 – Politicile publice care reglementeaza piata muncii, fiscalitatea și protectia sociala in Uniunea Europeana trebuie regandite pentru a proteja lucratorii vulnerabili și pentru a putea aborda numarul din ce in ce mai mare de inegalitați, generate de evolutia permanenta…

- ♦ Indicatorul privind creditele acordate companiilor de catre bancile locale nu mai are relevanta in conditiile in care sucursalele multinationalelor se finanteaza direct de la firmele-mama si banci straine. Creditele externe luate de companii de la institutii financiare straine…

- ♦ Economistii incep sa coboare previziunile de crestere economica, dupa ce INS a publicat datele detaliate despre cresterea PIB in T2/2018. Concluzia? Industria nu merge asa bine, iar investitiile sunt dezamagitoare. BCR, principala banca din sistem dupa active, a coborat previ­ziunea…

- Romania este una dintre tarile europene cu cea mai rapida crestere a Produsului Intern Brut, dar oare acest lucru inseamna ca romanii o duc mai bine? Este resimtita aceasta constatare economica si in nivelul de trai si dezvoltare? Inainte de a emite o judecata, ar trebui sa ne reamintim cum…