Economistul Cristian Socol denunță un Fake News: NU e nici un dezastru privind finanțarea României Batalia politica cu iz electoral continua in Romania cu putere in aceste zile. Omul care anunța din partea PNL dezastrul economic total pentru Romania, senatorul Florin Cațu a anunțat ca a aflat o serie de date de la Fondul Monetar Internațional prin care se arata ca Romania nu mai poate asigura cheltuielile curente și trebuie sa imprumute lunar pentru a asigura pensiile și salariile. El a fost contrat dur de economistul social-democrat Cristian Socol, care susține ca in cazul alarmei date de liberal avem a face cu un Fake News. El posteaza pe Facebook un filmuleț in care susține ca face… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

