Economistul Cristian Păun, despre conturile de economii de la Trezorerie: Această măsură anulează alocaţia „Nu va suna ca la Caritas? Pui 100 de lei și iei 300 de lei. Acești bani nu vin din investitiile statului, de asta seamana cu o schema piramidala. Depinde foarte mult de credibilitatea fraierilor care vor duce banii la așa ceva. Cu cat vor participa mai mulți la aceasta roata țiganeasca, cu atat lucrurile vor functiona mai bine. Daca nu mergem acolo, vor avea o problema



De asta e similar unei scheme piramidale, pentru ca nu presupune multiplicarea acelor bani, Investirea banilor in economie - statul de unde ia acei 600 de lei peste 1200 de lei? Din taxele noastre. Dobanda… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

