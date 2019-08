Economiștii Goldman Sachs spun că riscurile unei recesiuni cresc odată cu intensificarea războiului comercial Economiștii Goldman Sachs Group Inc. sunt tot mai ingrijorați cu privire la riscul producerii unei recesiuni in SUA, pe masura ce razboiul comercial cu China se intensifica, scrie Bloomberg. Banca de investiții americana spune ca nu se mai așteapta la un acord comercial inainte de alegerile prezidențiale din 2020 și a redus prognoza de creștere pentru ultimul trimestru din acest an cu 0,2 puncte procentuale (pana la 1,8%), estimand o reducere a cheltuielilor și investițiilor din partea companiilor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

