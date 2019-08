Trei victime sunt aproape certe, există indicii că încă 20 de dispariții ar putea avea legătură cu Dincă!

Dupa ce a fost confirmat ADN-ul Alexandrei Macesanu in probele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca, surse din ancheta au declarat pentru Ziare.com ca in acest moment, exista… [citeste mai departe]