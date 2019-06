Economisesti lunar cate 100 de lei? Iata ce poti face cu acesti bani!

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private Pilon II reprezinta cei mai mari investitori instituționali în piata de capital din România, a declarat, în exclusivitate, Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București.

- Romania a inregistrat, in luna martie a anului 2019, o creștere de 9,3% a volumului vanzarilor din retail, fața de aceeași luna a anului precedent, clasandu-se pe locul 2 la nivelul Uniunii Europene din punct de vedere al acestei evoluții, potrivit datelor transmise de Eurostat. conform Mediafax.Citește…

- Florin Dobre a vorbit despre diferentele dintre vechiul si noul ROBOR anunțat ieri, 2 mai, creșterile salariale, productivitatea muncii și inflație. Cu cat au crescut salariile romanilor "Un aspect rostogolit de multe pagini din ziare, care a ocupat suficient spațiu in multe emisiuni…

- In ziua in care a semnat decretul de convocare a referendumului, președintele Iohannis a spus și ce așteapta de la acest referendum și de la alegerile europarlamentare: un mandat pentru a acționa imediat in sensul inlaturarii guvernului PSD. Totuși, alegerile europarlamentare ar trebui sa decida doar…

- O analiza recenta realizata de Bursa de Valori Bucuresti arata ca daca economisesti 100 de lei lunar timp de 20 de ani poti face o mica avere. Sa o luam pe rand sa analizam toate informatiile oferite...

- Bineînțeles, primul pas, în cazul în care îți dorești o pensie mai mare, este sa economisești, daca nu ai fost parlamentar, de exemplu. Așadar, daca nu ai parte de o pensie speciala, trebuie sa îți faci un plan de economisire cât mai devreme. În funcție de vârsta…

- Prejudiciile directe produse de "ordonanta lacomiei" se masoara deocamdata in multe miliarde de euro, potrivit estimarilor companiilor afectate si ale analistilor independenti. Pagubele ar fi putut fi evitate simplu: daca Ministrul de Finante si prim-ministrul ar fi respectat legea. Iar legea…