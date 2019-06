Stiri pe aceeasi tema

- Fricțiunile economice și comerciale sino-americane au atras atenția mondiala. Ca cele mai mari doua economii din lume, China și Statele Unite au relații economice și comerciale bilaterale care prezinta un interes fundamental nu doar pentru cele doua popoare, ci și pentru prosperitatea și stabilitatea…

- Filipine si Egipt sunt cele mai rezistente economii emergente la un posibil razboi comercial, in timp ce Mexicul este cea mai vulnerabila din cauza exporturilor sale mari spre SUA, arata o analiza realizata de Bloomberg in randul a 21 de economii emergente, potrivit AGERPRES.Printre economiile…

- Escaladarea razboiului comercial dintre SUA si China "pune in pericol" redresarea economiei globale programata pentru 2019, a avertizat joi Gita Gopinath, economist sef al Fondului Monetar International (FMI),...

- Bursele din intreaga lume inregistrau luni scaderi semnificative, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat China cu impunerea unor noi taxe vamale, punand in pericol incheierea unui acord comercial intre primele economii mondiale, transmit BBC si Reuters.

- Premierul Viorica Dancila a participat vineri, la Dubrovnik, la deschiderea Forumului Economic si Comercial, care are loc in marja Summitului sefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1/ Europa Centrala si de Est - R. P. Chineza, in cadrul reuniunii fiind inaugurat si site-ul web al Mecanismului…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat astazi, 12 aprilie 2019, la Summit-ul Șefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1 / Europa Centrala și de Est – R. P. Chineza, care are loc la Dubrovnik, in R. Croația.Citește și: Premierul Romaniei a participat la inaugurarea Forumului…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat astazi, 12 aprilie 2019, la inaugurarea Forumului Economic și Comercial, care se desfașoara la Dubrovnik, in marja Summit-ului Șefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1 / Europa Centrala și de Est – R. P. Chineza.Citește și: Ministrul…

- În urmatorii trei ani, Moldova va fi printre țarile din Europa Centrala și de Est cu cel mai mare ritm de creștere economica. Estimarea a fost facuta de catre Institutul Vienez pentru Studii Economice Internaționale (WIIW), într-o cercetarea publicata zilele acestea. ”Economiile…